Honda заставила работать новый тип батарей для электрокаров

«Фторид-ионные аккумуляторы (FIB) предлагают новый химический состав с плотностью хранения заряда в десять раз больше, чем у нынешних литий-ионных батарей, — говорит главный научный сотрудник Института исследований Honda и соавтор работы Кристофер Брукс. — Они не подвержены перегреву, а добыча сырья для таких батарей не так разрушительна для окружающей среды, как экстракция лития или кобальта».