Mercedes-Benz придумал беспилотник-транформер

Ранее аналогичное решение представила компания Toyota. Ее платформа-сервис E-Pallette — это часть мобильной экосистемы, состоящей из программных и аппаратных решений для бизнес-партнеров марки. Также как и Mercedes-Benz, японская марка рассматривает различные сценарии использования e-Palette — от райдшеринга и передвижных магазинов до мобильных гостиниц и беспилотных фургонов доставки.