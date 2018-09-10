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17:55

Mercedes-Benz придумал беспилотник-транформер

Прототип Vision Urbanetic оснастили взаимозаменяемыми грузовым и пассажирским модулями

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Компания Mercedes-Benz представила прототип беспилотного фургона будущего под названием Vision Urbanetic. Концепт представляет собой платформу с электрической силовой установкой и модулем искусственного интеллекта, на которую можно установить грузовой или пассажирский модуль.

Общая длина Vision Urbanetic составляет 5,14 метра, длина грузовой платформы — 3,17 метра. В режиме райдшеринга прототип может перевозить до 12 пассажиров, при установке двухуровневого грузового модуля — до 10 европоддонов EPAL. Последний также может быть оборудован системой автоматической сортировки и выдачи товара для доставки «последней мили».

Концепция использования Vision Urbanetic предусматривает увеличение пассажиропотока и количества перевозимых грузов без существенного изменения текущей инфраструктуры и без использования дополнительного транспорта. Прототип должен стать частью экосистемы, которая будет реагировать и подстраиваться под постоянно меняющиеся транспортные задачи, например, находить потенциальных пассажиров, определяя большие скопления людей.

Прототип также научили «общаться» с другими участниками движения при помощи LED-панели, установленной в передней части. Она создает эффект «цифровой тени», проецируя ее на боковину кузова, уведомляя пешехода или велосипедиста, что беспилотник их увидел.

Для этого Vision Urbanetic оборудован вычислительной AI-платформой с возможностью самообучения, которая в режиме реального времени анализирует трафик, планирует поставки товаров и способна реагировать на текущие транспортные потребности города.

Ранее аналогичное решение представила компания Toyota. Ее платформа-сервис E-Pallette — это часть мобильной экосистемы, состоящей из программных и аппаратных решений для бизнес-партнеров марки. Также как и Mercedes-Benz, японская марка рассматривает различные сценарии использования e-Palette — от райдшеринга и передвижных магазинов до мобильных гостиниц и беспилотных фургонов доставки.

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