Езда без ОСАГО обойдется водителям в 3,2 миллиарда рублей в день

По данным Российского союза автостраховщиков, которые приводит канал, в настоящее время полиса ОСАГО не имеют от 7 до 10% водителей. При общем количестве автомобилистов в стране около 40 млн человек, речь идет примерно о 2,8−4 млн граждан. В РСА отмечают, что далеко не все из них регулярно пользуются транспортом: часть машин простаивает, а в некоторых семьях, имеющих два автомобиля, эксплуатируется только один. В связи с этим в союзе ожидают, что после введения новой системы большинство нарушителей все же предпочтут приобрести полис.

Эксперты и общественные деятели в целом положительно оценивают грядущие изменения. Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов уверен, что главным результатом станет повышение безопасности на дорогах. По его словам, наличие полиса у всех участников движения позволит водителям быть уверенными, что в случае аварии, произошедшей не по их вине, им не придется самостоятельно решать проблемы с компенсацией ущерба через суды.

При этом реальные суммы, которые бюджет сможет получать от новых штрафов, будут значительно ниже теоретического максимума. Как подсчитала Baza, если бы все нарушители попали под камеры в один день, ежедневные поступления могли бы достигать 3,2 млрд рублей. По оценкам экспертов, реальные поступления могут составить от 100 до 320 млн рублей в день.

