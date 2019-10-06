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20:59

Видео: немецкие пикапы соревнуются в дрэге с Ford F-150 Raptor

Дизельные Volkswagen Amarok и Mercedes-Benz X-Class бросили вызов бензиновому Ford F-150

© CarWow
YouTube-канал carwow сравнил динамику четырёх мощных полноприводных пикапов. Против самых производительных версий европейских грузовичков боролись экстремальные Ford Raptor — компанию тяжёлому F-150 прошлого поколения составил компактный Ranger.

Масса Ford F-150 Raptor первого поколения — более 2700 килограммов, американский пикап на 300 килограммов тяжелее X-Класса и на 600 — «Амарока». Под капотом «Раптора» 6,2-литровый атмосферный бензиновый V8 мощностью 416 лошадиных сил и крутящим моментом 588 Нм. Трансмиссия 6-ступенчатая, автоматическая.

Mercedes-Benz X-Class в версии X 350 d оснащается трёхлитровым турбодизелем V6 семейства OM642. Мотор выдаёт 258 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента. Коробка передач — 7-диапазонный «автомат».

Volkswagen Amarok с наддувным двигателем V6 TDI объёмом 3.0 литра обладает той же мощностью 258 сил и моментом 580 Нм. У «Фольксвагена» 8-ступенчатый «автомат». Кроме того, кузов «Амарока» накрыт обтекаемым пластиковым кунгом.

Наконец, второй Ford — компактный Ranger Raptor — комплектуется 2,0-литровым битурбодизелем EcoBlue. Мощность — 213 лошадиных сил, крутящий момент — 500 Нм, двигатель сочетается с 10-ступенчатым «автоматом».

Европейские дизельные пикапы дали бой F-150 Raptor. Во всех дисциплинах (старт с места, старт с хода со скорости в 81 километр в час и торможения в пол со скорости в 113 километр в час) уверенно доминировал лёгкий Amarok на дорожных покрышках. Впрочем, катастрофический результат замедления F-150 не объясняется одними шинами.

Источник: CarWow, YouTube-канал