После электрического кроссовера Mustang Mach-E и фургона E-Transit на конвейере Ford должен появиться ещё один новый электрокар — пикап F-150 с электрической силовой установкой. Премьера электрической версии самого популярного в США автомобиля должна состояться в середине 2022 года — производитель обещает, что это будет самый мощный и быстрый представитель семейства F-150. При этом пока не объявлены ни характеристики, ни ориентировочная стоимость электропикапа. Несмотря на это, электрический F-150 оказался популярнее, чем планировал Ford.
Интерес потенциальных покупателей к будущей новинке, как выяснилось, настолько высок, что производитель уже решил пересмотреть производственные планы. Учитывая стабильно серьёзный интерес потребителей к электропикапу после сентябрьского анонса, Ford увеличит объёмы выпуска F-150 EV в полтора раза. В целом компания потратит на разработку электрического пикапа более пяти миллиардов долларов. Из них 700 миллионов долларов будет вложено в завод Ford в городе Дирборн штата Мичиган, где будет создано 500 новых рабочих мест.