После электрического кроссовера Mustang Mach-E и фургона E-Transit на конвейере Ford должен появиться ещё один новый электрокар — пикап F-150 с электрической силовой установкой. Премьера электрической версии самого популярного в США автомобиля должна состояться в середине 2022 года — производитель обещает, что это будет самый мощный и быстрый представитель семейства F-150. При этом пока не объявлены ни характеристики, ни ориентировочная стоимость электропикапа. Несмотря на это, электрический F-150 оказался популярнее, чем планировал Ford.