Напомним, что новый Ram 1500 TRX, который является главным конкурентом Ford F-150 Raptor, оснащён 6,2-литровым V8 семейства HEMI с приводным нагнетателем, который развивает 712 лошадиных сил. Нынешний Raptor располагает лишь 3,5-литровым 450-сильным мотором V6 семейства EcoBoost с турбонаддувом. На разгон до 100 км/ч F-150 тратит 6,3 секунды, а TRX катапультируется с места до 60 миль в час (97 километров в час) за 4,4 секунды. Чтобы исправить это, тюнинговое ателье выпустило экстремальную версию пикапа Ford F-150, которая до появления Raptor нового поколения станет неофициальным соперником суперпикапа от Ram.
Как сообщает издание Muscle Cars & Trucks, ателье Mil-Spec Automotive оснастило пикап 5,0-литровым мотором V8 серии Coyote мощностью 500 лошадиных сил и добавило приводной нагнетатель, в результате чего мощность F-150 выросла до 675 лошадиных сил. Пакет доработок под названием Intrepid включает новый корпус дроссельной заслонки, перенастроенный впуск, новые топливные форсунки и модернизированную систему охлаждения. Дорожный просвет пикапа вырос до 33 сантиметров. Стоимость тюнинга пока не сообщается, однако автомобиль точно будет дороже 90 000 долларов.