Напомним, что новый Ram 1500 TRX, который является главным конкурентом Ford F-150 Raptor, оснащён 6,2-литровым V8 семейства HEMI с приводным нагнетателем, который развивает 712 лошадиных сил. Нынешний Raptor располагает лишь 3,5-литровым 450-сильным мотором V6 семейства EcoBoost с турбонаддувом. На разгон до 100 км/ч F-150 тратит 6,3 секунды, а TRX катапультируется с места до 60 миль в час (97 километров в час) за 4,4 секунды. Чтобы исправить это, тюнинговое ателье выпустило экстремальную версию пикапа Ford F-150, которая до появления Raptor нового поколения станет неофициальным соперником суперпикапа от Ram.