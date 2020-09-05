Новый пикап Ram 1500 TRX, который является главным конкурентом «Раптора», оснащён «компрессорным» мотором V8, намного превосходящим Ford по мощности. 6,2-литровая «восьмёрка» семейства HEMI с приводным нагнетателем развивает 712 лошадиных сил, в то время как F-150 Raptor может похвастать лишь 3,5-литровым 450-сильным V6 семейства EcoBoost с турбонаддувом. На разгон до 100 км/ч «Раптор» тратит 6,3 секунды, а TRX катапультируется с места до 60 миль в час (97 километров в час) за 4,4 секунды. Как сообщает Fast Lane Trucks, чтобы на равных тягаться с RAM, будущий Ford F-150 Raptor получит на выбор две силовые установки.
На вершине модельной линейки окажется Raptor с 5,2-литровым турбомотором V8 от купе Mustang Shelby GT500 мощностью от 725 до 750 лошадиных сил. Суперпикап с «восьмёркой» под капотом будет выпущен ограниченным тиражом и станет своего рода специальной версией F-150. Кроме того, «Раптор» будет предлагаться с гибридной силовой установкой Power Boost от кроссовера Lincoln Aviator на базе 3,0-литрового мотора V6 с турбонаддувом мощностью почти 500 лошадиных сил. Ford F-150 Raptor нового поколения должен выйти в 2021 году — по слухам, он будет доступен исключительно с четырёхдверным кузовом SuperCrew.