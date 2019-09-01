Мотор Ferrari от болида Формулы-1 продают за 25 миллионов

Несмотря на возраст почти в 25 лет, двигатель развивает мощность в 760 лошадиных сил и может раскручиваться до 17000 оборотов в минуту. Владелец просит за мотор от болида Формулы-1 375 тысяч долларов, что по нынешнему курсу составляет примерно 25 миллионов рублей. За эти деньги сегодня можно приобрести, к примеру, новый Ferrari GTC4Lusso.