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14:00

Мотор Ferrari от болида Формулы-1 продают за 25 миллионов

На интернет-аукционе eBay появился в продаже двигатель Ferrari Tipo 044/1 1995 года выпуска

Последний представитель эпохи моторов V12 в болидах Формулы-1 выставлен на продажу: часть истории может купить себе любой желающий — правда, по цене нового суперкара.

Продающийся в городе Хайалиа американского штата Флорида «формульный» двигатель Ferrari Tipo 044/1 полностью работоспособен. Мотор V12 объёмом три литра выпущен в 1995 году и благодаря применению алюминиевого сплава весит всего 132 килограмма. Электронная система впрыска изготовлена Magneti Marelli.

Несмотря на возраст почти в 25 лет, двигатель развивает мощность в 760 лошадиных сил и может раскручиваться до 17000 оборотов в минуту. Владелец просит за мотор от болида Формулы-1 375 тысяч долларов, что по нынешнему курсу составляет примерно 25 миллионов рублей. За эти деньги сегодня можно приобрести, к примеру, новый Ferrari GTC4Lusso.