Льюис Хэмилтон выиграл Гран-При Венгрии Формулы-1. Квят очков не набрал

На шестом круге Боттас посетил боксы: замена крыла и переход на более жёсткие шины Hard заняли 14,7 секунды.

К 11 кругу лучший из пилотов Феррари, Шарль Леклер, отстал от лидирующего Ферстаппена на 10 секунд. Хэмилтон держался в темпе голландца — отрыв стабилизировался на отметке в 2 секунды.

На 19 круге Даниил Квят навязал борьбу партнёру по команде — пилоты Toro Rosso прошли бок о бок почти весь первый сектор. В итоге россиянин остался впереди и вышел на 12 место. Спустя четыре круга Квят заехал в боксы и получил жёсткие шины.