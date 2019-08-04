Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
18:25

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-При Венгрии Формулы-1. Квят очков не набрал

Пилот Mercedes в упорной борьбе опередил стартовавшего с поула Макса Ферстаппена

© Фото: redbull.com
Британец Льюис Хэмилтон одержал восьмую победу в сезоне-2019, выиграв гонку на Хунгароринге. Обладатель поул-позишн Макс Ферстаппен на Red Bull стал вторым. Также на подиум поднялся пилот Ferrari Себастьян Феттель.

Накануне гонщик Red Bull Макс Ферстаппен завоевал в Венгрии первый поул-позишн. С первого ряда вместе с голландец стартовал Валттери Боттас. Следом за ними расположились партнёр Боттаса по Mercedes Льюис Хэмилтон и дебютант Ferrari Шарль Леклер. Себастьян Феттель (Ferrari) и Пьер Гасли (Red Bull) начинали гонку с третьего ряда.

На старте лидер сохранил первую позицию, а пилоты Mercedes Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон боролись до контакта. Финн коснулся машины британца, потерял темп и оказался под огнём атак Леклера. В четвертом повороте болиды Ferrari и Mercedes соприкоснулись: у Боттаса оказалась повреждена торцевая пластина переднего антикрыла. Спустя круг финна обогнал Феттель. Россиянин Даниил Квят принял старт неудачно, пропустив Джорджа Рассела (Williams).

На шестом круге Боттас посетил боксы: замена крыла и переход на более жёсткие шины Hard заняли 14,7 секунды.

К 11 кругу лучший из пилотов Феррари, Шарль Леклер, отстал от лидирующего Ферстаппена на 10 секунд. Хэмилтон держался в темпе голландца — отрыв стабилизировался на отметке в 2 секунды.

На 19 круге Даниил Квят навязал борьбу партнёру по команде — пилоты Toro Rosso прошли бок о бок почти весь первый сектор. В итоге россиянин остался впереди и вышел на 12 место. Спустя четыре круга Квят заехал в боксы и получил жёсткие шины.

На 25 круге плановый пит-стоп совершил лидер гонки, Макс Ферстаппен. Механики Red Bull сработали чётко, Макс вернулся на трассу вторым, позади Хэмилтона. Британец взвинтил темп, показав лучший для себя круг. В тоже время Квят опередил Грожана в борьбе за 15 место.

На 28 круге Ферстаппен разобрался с трафиком, прогрел резину и показал лучший круг гонки. В Феррари позвали в боксы Леклера за жёсткой резиной.

На 32 круге Хэмилтон сменил шины и вернулся на трассу в 6 секундах позади Ферстаппена. За три круга Льюис отыграл отставание от лидера и вошёл в зону DRS. На 39 круге Хэмилтон пробовал атаковать лидера, но голландец смог отбиться.

Феттель совершил пит-стоп на 40 круге, но в отличие от соперников перешёл с Medium на Soft. В боксах произошла заминка и Себастьян вернулся на трассу четвертым в 21 секунде позади партнёра по Ferrari.

На 48 круге Боттас совершил второй пит-стоп и перешёл с Hard обратно на Medium. Финн вернулся на трассу 12-м позади Албона. На 49 круге в боксы внезапно заехал Хэмилтон и также перешёл с жёстких шин на свежий Medium — в Mercedes рискнули предложить своему лидеру альтернативную стратегию.

На 52 круге Грожан свернул на пит-лейн и сошёл с дистанции. На 63 круге Албон обратно обогнал Квята и вышел на 11 место. За круг Александер сумел подобраться в зону DRS к Пересу. На 64 круге Боттас обогнал Ландо Норриса в борьбе за 8 позицию.

На 65 круге Хэмилтон сократил отрыв от Ферстаппена до 1 секунды; Албон обогнал Переса (Racing Point) и вошёл в очковую зону. На 67 круге Хэмилтон дожал Ферстаппена и стал новым лидером гонки!

На следующем круге Макс пожаловался на шины и заехал в боксы за новым комплектом покрышек. Феттель воспользовался преимуществом более мягких шин, обогнал Леклера и вышел на третье место. На 69 круге Ферстаппен показал лучший круг гонки на полторы секунды быстрее результата Хэмилтона! Дополнительный зачётный балл в копилку голландца.

Хэмилтон выиграл Гран-При Венгрии, у величив отрыв в чемпионате до 62 очков. Ферстаппен уступил британцу 18 секунд, а финишироваший третьим Феттель — почти минуту. Леклер закончил гонку четвёртым, а пятым увидел клетчатый флаг Карлос Сайнс (McLaren). Все заработавшие очки, начиная с испанца, уступили победителю круг.

Второй пилот Red Bull Пьер Гасли только шестой, Райкконен привёл болид Alfa Romeo к финишу седьмым, Боттас после стартового инцидента поднялся до восьмого места. Зачётные баллы получили также Ландо Норрис (McLaren) и Александер Албон (Toro Rosso). Россиянин Даниил Квят оказался 15-ым. Следующий Гран-При пройдёт в бельгийском Спа-Франкоршам через четыре недели.