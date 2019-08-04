Льюис Хэмилтон выиграл Гран-При Венгрии Формулы-1. Квят очков не набрал

Накануне гонщик Red Bull Макс Ферстаппен завоевал в Венгрии первый поул-позишн. С первого ряда вместе с голландец стартовал Валттери Боттас. Следом за ними расположились партнёр Боттаса по Mercedes Льюис Хэмилтон и дебютант Ferrari Шарль Леклер. Себастьян Феттель (Ferrari) и Пьер Гасли (Red Bull) начинали гонку с третьего ряда.
⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️— Formula 1 (@F1) August 4, 2019
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LIGHTS OUT in Hungary!
Verstappen leads off the line 👏#F1 🇭🇺#HungarianGP pic.twitter.com/7fOHzczd1b
На старте лидер сохранил первую позицию, а пилоты Mercedes Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон боролись до контакта. Финн коснулся машины британца, потерял темп и оказался под огнём атак Леклера. В четвертом повороте болиды Ferrari и Mercedes соприкоснулись: у Боттаса оказалась повреждена торцевая пластина переднего антикрыла. Спустя круг финна обогнал Феттель. Россиянин Даниил Квят принял старт неудачно, пропустив Джорджа Рассела (Williams).
LAP 1:— Formula 1 (@F1) August 4, 2019
THAT contact - for now, Bottas is continuing but with front wing damage#F1 🇭🇺#HungarianGP pic.twitter.com/72xkj2w2YK
На шестом круге Боттас посетил боксы: замена крыла и переход на более жёсткие шины Hard заняли 14,7 секунды.
К 11 кругу лучший из пилотов Феррари, Шарль Леклер, отстал от лидирующего Ферстаппена на 10 секунд. Хэмилтон держался в темпе голландца — отрыв стабилизировался на отметке в 2 секунды.
На 19 круге Даниил Квят навязал борьбу партнёру по команде — пилоты Toro Rosso прошли бок о бок почти весь первый сектор. В итоге россиянин остался впереди и вышел на 12 место. Спустя четыре круга Квят заехал в боксы и получил жёсткие шины.
LAP 19/70— Formula 1 (@F1) August 4, 2019
😱 It took a fair few turns side-by-side but Kvyat has overtaken Albon for 12th
👏 Great, clean racing from the @ToroRosso teammates!#F1 🇭🇺#HungarianGP pic.twitter.com/mZh0HPtu6d
На 25 круге плановый пит-стоп совершил лидер гонки, Макс Ферстаппен. Механики Red Bull сработали чётко, Макс вернулся на трассу вторым, позади Хэмилтона. Британец взвинтил темп, показав лучший для себя круг. В тоже время Квят опередил Грожана в борьбе за 15 место.
На 28 круге Ферстаппен разобрался с трафиком, прогрел резину и показал лучший круг гонки. В Феррари позвали в боксы Леклера за жёсткой резиной.
На 32 круге Хэмилтон сменил шины и вернулся на трассу в 6 секундах позади Ферстаппена. За три круга Льюис отыграл отставание от лидера и вошёл в зону DRS. На 39 круге Хэмилтон пробовал атаковать лидера, но голландец смог отбиться.
LAP 40/70— Formula 1 (@F1) August 4, 2019
Here's the order as things stand
Hamilton and Verstappen still fighting for the lead #F1 🇭🇺#HungarianGP pic.twitter.com/nfYq7w003R
Феттель совершил пит-стоп на 40 круге, но в отличие от соперников перешёл с Medium на Soft. В боксах произошла заминка и Себастьян вернулся на трассу четвертым в 21 секунде позади партнёра по Ferrari.
На 48 круге Боттас совершил второй пит-стоп и перешёл с Hard обратно на Medium. Финн вернулся на трассу 12-м позади Албона. На 49 круге в боксы внезапно заехал Хэмилтон и также перешёл с жёстких шин на свежий Medium — в Mercedes рискнули предложить своему лидеру альтернативную стратегию.
На 52 круге Грожан свернул на пит-лейн и сошёл с дистанции. На 63 круге Албон обратно обогнал Квята и вышел на 11 место. За круг Александер сумел подобраться в зону DRS к Пересу. На 64 круге Боттас обогнал Ландо Норриса в борьбе за 8 позицию.
LAP 50/70— Formula 1 (@F1) August 4, 2019
The brake dust FLIES as Bottas is last on them to get round ALbon, continuing his recovery drive from the Lap 1 pit stop#F1 🇭🇺 #HungarianGP pic.twitter.com/j7m2jdgrAG
На 65 круге Хэмилтон сократил отрыв от Ферстаппена до 1 секунды; Албон обогнал Переса (Racing Point) и вошёл в очковую зону. На 67 круге Хэмилтон дожал Ферстаппена и стал новым лидером гонки!
На следующем круге Макс пожаловался на шины и заехал в боксы за новым комплектом покрышек. Феттель воспользовался преимуществом более мягких шин, обогнал Леклера и вышел на третье место. На 69 круге Ферстаппен показал лучший круг гонки на полторы секунды быстрее результата Хэмилтона! Дополнительный зачётный балл в копилку голландца.
LAP 69/70— Formula 1 (@F1) August 4, 2019
He's been behind all race but that's a nice overtake for Vettel, taking the final podium step from his teammate 🥉#F1 🇭🇺 #HungarianGP pic.twitter.com/KUIFtWMvdR
Хэмилтон выиграл Гран-При Венгрии, у величив отрыв в чемпионате до 62 очков. Ферстаппен уступил британцу 18 секунд, а финишироваший третьим Феттель — почти минуту. Леклер закончил гонку четвёртым, а пятым увидел клетчатый флаг Карлос Сайнс (McLaren). Все заработавшие очки, начиная с испанца, уступили победителю круг.
Второй пилот Red Bull Пьер Гасли только шестой, Райкконен привёл болид Alfa Romeo к финишу седьмым, Боттас после стартового инцидента поднялся до восьмого места. Зачётные баллы получили также Ландо Норрис (McLaren) и Александер Албон (Toro Rosso). Россиянин Даниил Квят оказался 15-ым. Следующий Гран-При пройдёт в бельгийском Спа-Франкоршам через четыре недели.