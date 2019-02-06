Новый Ford F-150 Harley Davidson покажут на автосалоне в Чикаго

Ford F-150 Harley Davidson Edition можно будет отличить по особой накладке на передний бампер с защитной пластиной, решетке радиатора с контрастной окантовкой и рисунком в виде сот, передним буксировочным крюкам, капоту с воздухозаборником, 22-дюймовым колесам в стиле Harley-Davidson Fat Boy и эмблемам.