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11:02

Новый Ford F-150 Harley Davidson покажут на автосалоне в Чикаго

Спецверсия пикапа получила доработанную подвеску и особый декор экстерьера

Ателье Tuscany Motor Company, выпускающее спецверсии пикапов по лицензии Ford, представит на автосалоне в Чикаго новый F-150 Harley Davidson Edition. Машина получит улучшенную подвеску с увеличенным дорожным просветом, особый декор экстерьера и дополнительное оснащение.

Ford F-150 Harley Davidson Edition можно будет отличить по особой накладке на передний бампер с защитной пластиной, решетке радиатора с контрастной окантовкой и рисунком в виде сот, передним буксировочным крюкам, капоту с воздухозаборником, 22-дюймовым колесам в стиле Harley-Davidson Fat Boy и эмблемам.

В оснащение пикапа войдут 35-дюймовые внедорожные покрышки, разработанная специально для модели подвеска BDS с амортизаторами Fox, выдвижные подножки, интегрированный в бампер блок дополнительного освещения, спортивная выхлопная система, выкрашенные в цвет кузова накладки на колесные арки.

Цена Ford F-150 Harley Davidson в черном цвете Agate Black составит 97 415 долларов (6,4 миллиона рублей), белом White Platinum — 97 710 долларов, а сером LeadFoot — 98 433 доллара.

Накануне Ford представил обновленную линейку тяжелых пикапов F-Series Super Duty. В гамме двигателей модели появилась бензиновая «восьмерка» объемом 7,3 литра, расширился набор электронных систем помощи водителю. Вдобавок пикапы Super Duty стали оснащать усиленным 10-диапазонным «автоматом».

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