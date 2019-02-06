Новый Ford F-150 Harley Davidson покажут на автосалоне в Чикаго

Ford F-150 Harley Davidson Edition можно будет отличить по особой накладке на передний бампер с защитной пластиной, решетке радиатора с контрастной окантовкой и рисунком в виде сот, передним буксировочным крюкам, капоту с воздухозаборником, 22-дюймовым колесам в стиле Harley-Davidson Fat Boy и эмблемам.
В оснащение пикапа войдут 35-дюймовые внедорожные покрышки, разработанная специально для модели подвеска BDS с амортизаторами Fox, выдвижные подножки, интегрированный в бампер блок дополнительного освещения, спортивная выхлопная система, выкрашенные в цвет кузова накладки на колесные арки.
Цена Ford F-150 Harley Davidson в черном цвете Agate Black составит 97 415 долларов (6,4 миллиона рублей), белом White Platinum — 97 710 долларов, а сером LeadFoot — 98 433 доллара.
Накануне Ford представил обновленную линейку тяжелых пикапов F-Series Super Duty. В гамме двигателей модели появилась бензиновая «восьмерка» объемом 7,3 литра, расширился набор электронных систем помощи водителю. Вдобавок пикапы Super Duty стали оснащать усиленным 10-диапазонным «автоматом».