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12:11

Известный американский дрифтер доработал пикап Ford F-150

Фирма RTR Vehicles представила комплект дооснащения F-150 RTR

Фирма RTR Vehicles, принадлежащая американскому дрифтеру Вон Гиттину-младшему, представила комплект дооснащения F-150 RTR для пикапов Ford. Он предлагается для всех модификаций F-150 за исключением Raptor.
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Ford F-150 с пакетом RTR можно отличить по фирменной решетке радиатора с интегрированными ходовыми огнями, накладкам на колесные арки, особой графике на кузове и 20-дюймовым колесам, обутым в покрышки Nitto Ridge Grappler. В оснащение Ford F-150 RTR также входит защита картера двигателя и амортизаторы Fox Performance Series 2.0.

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В салоне изменений меньше: покупателям предложены напольные коврики с автографом Вон Гиттина и табличка с серийным номером автомобиля. За доплату можно заказать брендированную отделку интерьера кожей.

В прошлом году RTR Vehicles представила набор для «Мустангов», оснащенных пакетом Performance Pack 1. В его состав вошли 19-дюймовым колесам, решетка радиатора с интегрированными дневными ходовыми огнями, спойлер и подвеска с регулируемыми стабилизаторами.

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