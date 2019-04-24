Известный американский дрифтер доработал пикап Ford F-150

Ford F-150 с пакетом RTR можно отличить по фирменной решетке радиатора с интегрированными ходовыми огнями, накладкам на колесные арки, особой графике на кузове и 20-дюймовым колесам, обутым в покрышки Nitto Ridge Grappler. В оснащение Ford F-150 RTR также входит защита картера двигателя и амортизаторы Fox Performance Series 2.0.