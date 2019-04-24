Известный американский дрифтер доработал пикап Ford F-150

Ford F-150 с пакетом RTR можно отличить по фирменной решетке радиатора с интегрированными ходовыми огнями, накладкам на колесные арки, особой графике на кузове и 20-дюймовым колесам, обутым в покрышки Nitto Ridge Grappler. В оснащение Ford F-150 RTR также входит защита картера двигателя и амортизаторы Fox Performance Series 2.0.
В салоне изменений меньше: покупателям предложены напольные коврики с автографом Вон Гиттина и табличка с серийным номером автомобиля. За доплату можно заказать брендированную отделку интерьера кожей.
В прошлом году RTR Vehicles представила набор для «Мустангов», оснащенных пакетом Performance Pack 1. В его состав вошли 19-дюймовым колесам, решетка радиатора с интегрированными дневными ходовыми огнями, спойлер и подвеска с регулируемыми стабилизаторами.