Ford и американский дрифтер выпустят 500 особых «Мустангов»

Ford Mustang с пакетом Series 1 Mustang RTR можно отличить по особым 19-дюймовым колесам, решетке радиатора с интегрированными дневными ходовыми огнями, обвесу, графике на кузове, спойлеру и эмблемам RTR и RTR Powered by Ford Performance. Дополнительно на все машины будет устанавливаться подвеска с регулируемыми стабилизаторами.
Пакет дооснащения доступен для «Мустангов» с пятилитровой «восьмеркой» мощностью 466 лошадиных сил (569 Нм момента) и версий с 2,3-литровой «турбочетверкой» EcoBoost, выдающей 314 сил и 474 Нм момента.
В перечень оборудования Performance Pack 1 для EcoBoost-версии Mustang входит самоблокирующийся дифференциал Torsen, 19-дюймовые алюминиевые колеса, приборная панель с алюминиевыми вставками, усиленные тормоза с дисками увеличенного диаметра и четырехпоршневыми суппортами. Для версии GT также доступны специальные передние пружины.