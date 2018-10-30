Ford и американский дрифтер выпустят 500 особых «Мустангов»

Ford Mustang с пакетом Series 1 Mustang RTR можно отличить по особым 19-дюймовым колесам, решетке радиатора с интегрированными дневными ходовыми огнями, обвесу, графике на кузове, спойлеру и эмблемам RTR и RTR Powered by Ford Performance. Дополнительно на все машины будет устанавливаться подвеска с регулируемыми стабилизаторами.