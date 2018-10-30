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13:30

Ford и американский дрифтер выпустят 500 особых «Мустангов»

В набор вошли особые настройки шасси, аэродинамический обвес и графика на кузове

Подразделение Ford Performance и фирма RTR Vehicles, принадлежащая американскому дрифтеру Вон Гиттину-младшему, представили комплект дооснащения Series 1 Mustang RTR для «Мустангов», оснащенных пакетом Performance Pack 1. В набор вошел агрессивный аэродинамический обвес и регулируемая подвеска. Всего будет продано 500 подобных комплектов.

Ford Mustang с пакетом Series 1 Mustang RTR можно отличить по особым 19-дюймовым колесам, решетке радиатора с интегрированными дневными ходовыми огнями, обвесу, графике на кузове, спойлеру и эмблемам RTR и RTR Powered by Ford Performance. Дополнительно на все машины будет устанавливаться подвеска с регулируемыми стабилизаторами.

Пакет дооснащения доступен для «Мустангов» с пятилитровой «восьмеркой» мощностью 466 лошадиных сил (569 Нм момента) и версий с 2,3-литровой «турбочетверкой» EcoBoost, выдающей 314 сил и 474 Нм момента.

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В перечень оборудования Performance Pack 1 для EcoBoost-версии Mustang входит самоблокирующийся дифференциал Torsen, 19-дюймовые алюминиевые колеса, приборная панель с алюминиевыми вставками, усиленные тормоза с дисками увеличенного диаметра и четырехпоршневыми суппортами. Для версии GT также доступны специальные передние пружины.

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