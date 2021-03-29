17:15

Российский пилот Формулы-1 попал в аварию в дебютной гонке

Спортсмен полностью признал свою вину

© F1 / Instagram
Анастасия Мельник
Российский пилот Формулы-1 Никита Мазепин, выступающий за команду Haas, участвовал в минувшее воскресенье в своем первом Гран-при. К сожалению, дебют россиянина оказался неудачным – уже на третьем повороте спортсмен попал в аварию.

Очередной Гран-при Формулы-1 состоялся в минувшее воскресение в Бахрейне. Никита Мазепин стал четвертым в истории российским пилотом, выступающим в «Королевских гонках». Вместе с Миком Шумахером – сыном легендарного гонщика, россиянин представлял американскую команду Haas. В ходе квалификации болид Мазепина несколько раз разворачивало по ходу гонки, поэтому российский спортсмен по итогам предварительных заездов расположился перед стартом в Гран-при на 19-й позиции.

Российский пилот успел проехать в дебютной гонке всего два поворота. На третьем вираже болид автогонщика оказался одним из задних колес на бордюре, в то время как другое продолжало двигаться по асфальту. В этот момент неопытный спортсмен слишком сильно нажал на газ, в результате чего, из-за разного сцепления покрытий, потерял управление и вылетел в ограждение.

Экс-чемпион Формулы-1 возродит культовое тюнинг-ателье

22-летний гонщик полностью признал свою вину в аварии. По словам Никиты, ему не стоило слишком агрессивно давить на газ пока шины еще не были прогреты. Минувшее воскресение российский пилот назвал «днем одного из самых тяжелых провалов». В то же время, напарник россиянина по команде – Мик Шумахер — закончил свою дебютную гонку в Формуле-1 на 16 позиции. Победителем Гран-при Бахрейна стал Льюис Хэмилтон.

Кстати, победитель минувшего Гран-при в конце прошлого года получил титул рыцаря. Имя британского пилота внесли в традиционный королевский новогодний список награждений.

Источник: Twitter / F1