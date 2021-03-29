Российский пилот Формулы-1 попал в аварию в дебютной гонке

Очередной Гран-при Формулы-1 состоялся в минувшее воскресение в Бахрейне. Никита Мазепин стал четвертым в истории российским пилотом, выступающим в «Королевских гонках». Вместе с Миком Шумахером – сыном легендарного гонщика, россиянин представлял американскую команду Haas. В ходе квалификации болид Мазепина несколько раз разворачивало по ходу гонки, поэтому российский спортсмен по итогам предварительных заездов расположился перед стартом в Гран-при на 19-й позиции.
Quand t’enlèves les aides à la conduite pour la première fois sur #F12020 pic.twitter.com/xRCJKHWdqC— Fédé 🇫🇷 de la Lose (@FFLose) March 29, 2021
Российский пилот успел проехать в дебютной гонке всего два поворота. На третьем вираже болид автогонщика оказался одним из задних колес на бордюре, в то время как другое продолжало двигаться по асфальту. В этот момент неопытный спортсмен слишком сильно нажал на газ, в результате чего, из-за разного сцепления покрытий, потерял управление и вылетел в ограждение.
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22-летний гонщик полностью признал свою вину в аварии. По словам Никиты, ему не стоило слишком агрессивно давить на газ пока шины еще не были прогреты. Минувшее воскресение российский пилот назвал «днем одного из самых тяжелых провалов». В то же время, напарник россиянина по команде – Мик Шумахер — закончил свою дебютную гонку в Формуле-1 на 16 позиции. Победителем Гран-при Бахрейна стал Льюис Хэмилтон.
Кстати, победитель минувшего Гран-при в конце прошлого года получил титул рыцаря. Имя британского пилота внесли в традиционный королевский новогодний список награждений.