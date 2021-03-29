Российский пилот Формулы-1 попал в аварию в дебютной гонке

22-летний гонщик полностью признал свою вину в аварии. По словам Никиты, ему не стоило слишком агрессивно давить на газ пока шины еще не были прогреты. Минувшее воскресение российский пилот назвал «днем одного из самых тяжелых провалов». В то же время, напарник россиянина по команде – Мик Шумахер — закончил свою дебютную гонку в Формуле-1 на 16 позиции. Победителем Гран-при Бахрейна стал Льюис Хэмилтон.