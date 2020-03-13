Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
16:47

Еще две гонки Формулы-1 отложены из-за коронавируса

Руководство чемпионата подтвердило перенос Гран-при Бахрейна и Вьетнама

© wikimedia.org
Сергей Ильин
Международная автомобильная федерация (FIA) и владельцы коммерческих прав в лице Liberty Media объявили о приостановке гонок Формулы-1 из-за пандемии коронавируса. Чемпионат 2020 года лишился выездных Гран-при в Австралии, Бахрейне, Вьетнаме, Китае и может начаться в мае с европейских гонок, если распространение инфекции удастся взять под контроль.

В заявлении руководства Формулы-1 говорится, что Гран-при Бахрейна и Вьетнама переносятся на неопределённый срок. Владельцы коммерческих прав чемпионата совместно с FIA и организаторами планируют составить альтернативный календарь гонок, состоящий из 17-18 этапов, однако проведение соревнований будет зависеть от эпидемиологической ситуации в мире.

При самом оптимистичном раскладе сезон может стартовать 5 мая в Зандфорте с Гран-при Нидерландов, однако три европейских гонки (Зандфорт, Барселона и Монако) также могут быть перенесены. FIA и Liberty Media подчёркивают, что решение о возобновлении соревнований будет принято после соответствующих рекомендаций со стороны Всемирной организации здравоохранения.

Исполнительный директор Формулы-1 Чейз Кери заявил, что «ситуация непредсказуема» и дал понять, что гонки состоятся «как только появится возможность».

Пандемия коронавируса повлияла на проведение крупнейших спортивных мероприятий по всему миру: отменены гонки Формулы-Е, WEC и чемпионата Moto GP; в США приостановлены матчи НБА и НХЛ; в Европе переносятся матчи английской Премьер-лиги и итальянской Серии А, отложен плей-офф Лиги Чемпионов и Лиги Европы УЕФА, под угрозой отмены находятся Олимпиада-2020 и чемпионат Европы по футболу-2020.

Источник: Formula1.com