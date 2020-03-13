Еще две гонки Формулы-1 отложены из-за коронавируса

В заявлении руководства Формулы-1 говорится, что Гран-при Бахрейна и Вьетнама переносятся на неопределённый срок. Владельцы коммерческих прав чемпионата совместно с FIA и организаторами планируют составить альтернативный календарь гонок, состоящий из 17-18 этапов, однако проведение соревнований будет зависеть от эпидемиологической ситуации в мире.

При самом оптимистичном раскладе сезон может стартовать 5 мая в Зандфорте с Гран-при Нидерландов, однако три европейских гонки (Зандфорт, Барселона и Монако) также могут быть перенесены. FIA и Liberty Media подчёркивают, что решение о возобновлении соревнований будет принято после соответствующих рекомендаций со стороны Всемирной организации здравоохранения.

Исполнительный директор Формулы-1 Чейз Кери заявил, что «ситуация непредсказуема» и дал понять, что гонки состоятся «как только появится возможность».