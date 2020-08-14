Посмотрите на пикап Ford со встроенным деревянным домом

Пикап Джонсона оснащен 7,3-литровым дизелем Power Stroke V8 (254 силы и 685 Нм), что позволяет ему с легкостью везти в кузове деревянную пристройку и одновременно буксировать прицеп. Домик представляет собой небольшую кабину, доработанную в наиболее уязвимых местах: например, пол и углы усилены, чтобы меньше чувствовались вибрации от дороги. Чтобы сохранить тепло, стены домика обработаны водоотталкивающей пропиткой, установлены двойные стеклопакеты и теплоизоляция.

На крыше закреплены солнечные панели. На крыльце — баллон с пропаном. Есть две духовки: дровяная и газовая. Раковины нет, но небольшой кран подведен к 22,7-литровой ёмкости с водой. Внутри есть холодильник, две кушетки, одна из которых раскладывается в двухспальную кровать. Постройка оверлендера обошлась Тиму в 26 тысяч долларов (1,9 миллиона рублей), с учетом стоимости пикапа.