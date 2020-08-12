Jeep превратил пикап Gladiator в кемпер

В салоне Гладиатора имеются холодильник, плита, несколько стульев и стол. Сиденья обшиты кожей и фланелью. За уют отвечают фоновая подсветка и декор из дерева, сообщают в компании. Концепт оборудован аксессуарами из каталога Jeep Performance Parts (JPP), среди которых комплект завышения подвески, 17-дюймовые колеса с внедорожными шинами и модифицированный бампер от версии Rubicon с лебедкой. Штатные амортизаторы заменены на стойки Fox.

Под капотом Jeep Gladiator Farout установлен EcoDiesel V6 3.0, выдающий 264 лошадиные силы и 600 Нм крутящего момента. Агрегат дополнен системой старт-стоп и в загородном режиме расходует 8,4 литра топлива на сто километров. Пикапы с таким мотором поступят в продажу совсем скоро.