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11:18

Новый Ferrari F40 станет частью «исторической» линейки Icona

Итальянская марка выпустит современную версию легендарной модели 80-х

© Иллюстрация: Samir Sadikhov
Осенью прошлого года Ferrari анонсировала новую линейку лимитированных моделей под названием Icona. Первенцами серии стали спидстеры Ferrari Monza SP1 и SP2, построенные на агрегатах купе Ferrari 812 Superfast. Сейчас инсайдеры говорят, что следующей «Иконой» может стать современный аналог культовой F40.

По слухам, в основу «новой» Ferrari F40 ляжет шасси серийного гибрида, который компания выпустит для конкуренции с McLaren Senna и Lamborghini Aventador SVJ. Этот суперкар получит гибридную силовую установку на базе V8 с отдачей около 1000 лошадиных сил. Icona F40 будет еще экстремальнее, а вдохновением для ее дизайна послужит оригинальная берлинетта 80-х годов.

Ferrari Monza SP1

При создании спидстеров Monza производитель вдохновлялся Ferrari 166 MM 1948 года, 750 Monza и 860 Monza 1950-х. Различие между SP1 и SP2 — только в количестве посадочных мест. Кузовы баркетт целиком изготовлен из углепластика. Он же используется и для отделки салона, который лишь отчасти напоминает исходный 812 Superfast.

Ferrari Monza SP2

Оба суперкара оснащены 6,5-литровым «атмосферником» V12, развивающим 810 лошадиных сил и 719 Нм крутящего момента (800 сил и 718 Нм момента у 812 Superfast). С нуля до ста спидстеры разгоняются за 2,9 секунды, а до двухсот — за 7,9. Максималка — «большее 300 километров в час».

Источник: Ferrari Chat
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