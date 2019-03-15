Новый Ferrari F40 станет частью «исторической» линейки Icona

По слухам, в основу «новой» Ferrari F40 ляжет шасси серийного гибрида, который компания выпустит для конкуренции с McLaren Senna и Lamborghini Aventador SVJ. Этот суперкар получит гибридную силовую установку на базе V8 с отдачей около 1000 лошадиных сил. Icona F40 будет еще экстремальнее, а вдохновением для ее дизайна послужит оригинальная берлинетта 80-х годов.
При создании спидстеров Monza производитель вдохновлялся Ferrari 166 MM 1948 года, 750 Monza и 860 Monza 1950-х. Различие между SP1 и SP2 — только в количестве посадочных мест. Кузовы баркетт целиком изготовлен из углепластика. Он же используется и для отделки салона, который лишь отчасти напоминает исходный 812 Superfast.
Оба суперкара оснащены 6,5-литровым «атмосферником» V12, развивающим 810 лошадиных сил и 719 Нм крутящего момента (800 сил и 718 Нм момента у 812 Superfast). С нуля до ста спидстеры разгоняются за 2,9 секунды, а до двухсот — за 7,9. Максималка — «большее 300 километров в час».