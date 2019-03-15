Новый Ferrari F40 станет частью «исторической» линейки Icona

По слухам, в основу «новой» Ferrari F40 ляжет шасси серийного гибрида, который компания выпустит для конкуренции с McLaren Senna и Lamborghini Aventador SVJ. Этот суперкар получит гибридную силовую установку на базе V8 с отдачей около 1000 лошадиных сил. Icona F40 будет еще экстремальнее, а вдохновением для ее дизайна послужит оригинальная берлинетта 80-х годов.