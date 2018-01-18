Модель обзаведется светодиодной оптикой

Пульс

Обновленная Skoda Fabia: первое изображение

E1cf82d58190a6c9b5288c5a8c1af84f77d70211
18 января 2018

Обновленный хэтчбек Skoda Fabia дебютирует в марте текущего года на моторшоу в Женеве. О сроках премьеры модели производитель объявил одновременно с публикацией первого тизера.

[Skoda Fabia за 180 тысяч евро, без багажника и прикуривателя](https://motor.ru/reports/fabiar5.htm)

Skoda Fabia за 180 тысяч евро, без багажника и прикуривателя

Детальной информации о рестайлинговой «Фабии» пока нет. В «Шкоде» лишь отметили, что автомобиль обзаведется светодиодными фарами и фонарями, а также новыми необычными опциями из серии «Simply Clever». Кроме того, на тизере видно, что у модели появится иная решетка радиатора.

Ожидается, что для «Фабии» также возродят «заряженную» модификацию RS, от которой отказались после смены поколения. По предварительным данным, такой автомобиль может получить гибридную силовую установку. С помощью подобной версии производитель намерен показать преимущества электродвигателей в серийных массовых моделях.

В России «Фабия» не продается уже четыре года. Возобновление поставок модели не ожидается.

Вернись, я все прощу!

Девять автомобилей, которые обязаны вернуться в Россию вслед за Nissan Juke

Теги:
SkodaFabiaХэтчбеки
Новости по теме
13 декабря 2017
«Шкода» сделала особую «Фабию» в честь победы на ралли
2 ноября 2017
Skoda возродит хот-хэтч Fabia RS в виде гибрида
19 августа 2014
Компания Skoda показала Fabia нового поколения