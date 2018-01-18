Обновленная Skoda Fabia: первое изображение

Обновленный хэтчбек Skoda Fabia дебютирует в марте текущего года на моторшоу в Женеве. О сроках премьеры модели производитель объявил одновременно с публикацией первого тизера.

Детальной информации о рестайлинговой «Фабии» пока нет. В «Шкоде» лишь отметили, что автомобиль обзаведется светодиодными фарами и фонарями, а также новыми необычными опциями из серии «Simply Clever». Кроме того, на тизере видно, что у модели появится иная решетка радиатора.

Ожидается, что для «Фабии» также возродят «заряженную» модификацию RS, от которой отказались после смены поколения. По предварительным данным, такой автомобиль может получить гибридную силовую установку. С помощью подобной версии производитель намерен показать преимущества электродвигателей в серийных массовых моделях.

В России «Фабия» не продается уже четыре года. Возобновление поставок модели не ожидается.