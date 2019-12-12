Представлен суперкар с 9,5-литровым V12

Пока кит-кар Factory Five Racing существует только в виде рендеров, хотя сам проект анонсировали еще на прошедшем в ноябре шоу SEMA. Известно, что это будет двухместное купе с кузовом из углепластика и агрессивным аэродинамическим «оперением».

Один из заявленных двигателей — V12 9.5 от Race Cast Engineering, выдающий 765 лошадиных сил и 941 Нм крутящего момента. Помимо него, суперкар можно будет оснастить «коробочными» двигателями Ford и джиэмовскими LS-агрегатами.