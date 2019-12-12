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11:49

Представлен суперкар с 9,5-литровым V12

Купе F9R разработано американской Factory Five Racing

Алексей Носаченко
Американское тюнинг-ателье Factory Five Racing раскрыло детали нового проекта, частью которого станет атмосферный мотор V12 9.5 от австралийской компании Race Cast Engineering. Могучий агрегат установят в переднемоторное карбоновое купе F9R, работу над которым планируют завершить в первом квартале 2020 года.

Пока кит-кар Factory Five Racing существует только в виде рендеров, хотя сам проект анонсировали еще на прошедшем в ноябре шоу SEMA. Известно, что это будет двухместное купе с кузовом из углепластика и агрессивным аэродинамическим «оперением».

Один из заявленных двигателей — V12 9.5 от Race Cast Engineering, выдающий 765 лошадиных сил и 941 Нм крутящего момента. Помимо него, суперкар можно будет оснастить «коробочными» двигателями Ford и джиэмовскими LS-агрегатами.

Factory Five F9R будет ориентирован на трек, но, судя по всему, получит допуск на обычные дороги. Авторы проекта говорят, что разработали два дизайна передней части кузова, в том числе один для использования в городе. Вероятно, отличаться они будут размером воздухозаборника и сплиттера.

Видео: Factory Five Racing

Мотор V12 9.5 от Race Cast Engineering состоит из чугунного блока собственной разработки и компонентов от двигателей серии LS. «Атмосферник» весит 265 килограммов, в легкоплавкой версии — 191 килограмм. Цена — 55 200 долларов (3,5 миллиона рублей по текущему курсу), в которую заложена доставка из Австралии в США.