Представлен суперкар с 9,5-литровым V12

Пока кит-кар Factory Five Racing существует только в виде рендеров, хотя сам проект анонсировали еще на прошедшем в ноябре шоу SEMA. Известно, что это будет двухместное купе с кузовом из углепластика и агрессивным аэродинамическим «оперением».
Один из заявленных двигателей — V12 9.5 от Race Cast Engineering, выдающий 765 лошадиных сил и 941 Нм крутящего момента. Помимо него, суперкар можно будет оснастить «коробочными» двигателями Ford и джиэмовскими LS-агрегатами.
Factory Five F9R будет ориентирован на трек, но, судя по всему, получит допуск на обычные дороги. Авторы проекта говорят, что разработали два дизайна передней части кузова, в том числе один для использования в городе. Вероятно, отличаться они будут размером воздухозаборника и сплиттера.
Видео: Factory Five Racing
Мотор V12 9.5 от Race Cast Engineering состоит из чугунного блока собственной разработки и компонентов от двигателей серии LS. «Атмосферник» весит 265 килограммов, в легкоплавкой версии — 191 килограмм. Цена — 55 200 долларов (3,5 миллиона рублей по текущему курсу), в которую заложена доставка из Австралии в США.