Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
8:35

Самые необычные автомобили крупнейшей тюнинг-выставки

Как в Лас-Вегасе проходит шоу SEMA

В Лас-Вегасе сейчас жарко. Там началось главное тюнинг-шоу планеты — выставка Specialty Equipment Market Association, более известная под акронимом SEMA. Пока именитые и не очень мастерские соревнуются в переделке культовых маслкаров и более приземлённых современных пикапов, мы решили поискать самые интересные проекты. Здесь не будет опостылевших «Супр», ради новой версии меняющих цвет и обвес, но есть рестомоды, немецкие спорткары и хот-роды. А начнём мы, пожалуй, с полноприводного Dodge Charger, построенного на базе полицейского седана.