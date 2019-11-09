Самые необычные автомобили крупнейшей тюнинг-выставки

Как в Лас-Вегасе проходит шоу SEMA

В Лас-Вегасе сейчас жарко. Там началось главное тюнинг-шоу планеты — выставка Specialty Equipment Market Association, более известная под акронимом SEMA. Пока именитые и не очень мастерские соревнуются в переделке культовых маслкаров и более приземлённых современных пикапов, мы решили поискать самые интересные проекты. Здесь не будет опостылевших «Супр», ради новой версии меняющих цвет и обвес, но есть рестомоды, немецкие спорткары и хот-роды. А начнём мы, пожалуй, с полноприводного Dodge Charger, построенного на базе полицейского седана.