На продажу выставили один из самых дорогих спорткаров Nissan в истории

Модель Fairlady Z432R — омологационная версия спорткупе 240Z, которое участвовало в ралли. Благодаря относительно низкой стоимости, в 70-е годы эта двухдверка стала бестселлером на американском рынке, обойдя по продажам спорткары BMW и Jaguar.
Модификация с приставкой R на конце участвовала в ралли, но в рамках требований омологации компании пришлось выпустить ограниченную партию дорожных версий, и по некоторым данным, в нее вошли меньше 50 машин.
В качестве силовой установки используется 160-сильная двухлитровая «шестерка» от первого Skyline GT-R. Трансмиссия — пятиступенчатая механика от того же GT-R. Учитывая эксклюзивность модели и ее музейное состояние, даже несмотря на пробег почти 100 тысяч километров, есть все основания полагать, что заявленная на сайте стоимость вполне может стать реальной.
Летом на аукционе Bring a Trailer продали довольно редкий Nissan Skyline в кузове R32. Купе с приставкой Nismo GT-R является одним из 500 дорожных экземпляров гоночного автомобиля. 279-й по счету экземпляр из ограниченного тиража продали за сравнительно скромную стоимость в 42 тысячи долларов (2 688 959 рублей по текущему курсу).
Источник: BH Auction