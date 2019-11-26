На продажу выставили один из самых дорогих спорткаров Nissan в истории

Модификация с приставкой R на конце участвовала в ралли, но в рамках требований омологации компании пришлось выпустить ограниченную партию дорожных версий, и по некоторым данным, в нее вошли меньше 50 машин.

В качестве силовой установки используется 160-сильная двухлитровая «шестерка» от первого Skyline GT-R. Трансмиссия — пятиступенчатая механика от того же GT-R. Учитывая эксклюзивность модели и ее музейное состояние, даже несмотря на пробег почти 100 тысяч километров, есть все основания полагать, что заявленная на сайте стоимость вполне может стать реальной.