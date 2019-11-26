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14:01

На продажу выставили один из самых дорогих спорткаров Nissan в истории

Двухдверка Fairlady Z432R предварительно оценивается в 50 миллионов рублей

На торги аукционного дома BH Auction выставили спорткар Nissan Fairlady Z432R 1970 года выпуска. Автомобиль предварительно оценили в 73-83 миллиона иен (около 42,8-48,7 миллиона рублей). Если двухдверка уйдет с молотка за эту цену, она станет одним из самых дорогих «Ниссанов» в истории марки.

Модель Fairlady Z432R — омологационная версия спорткупе 240Z, которое участвовало в ралли. Благодаря относительно низкой стоимости, в 70-е годы эта двухдверка стала бестселлером на американском рынке, обойдя по продажам спорткары BMW и Jaguar.

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Модификация с приставкой R на конце участвовала в ралли, но в рамках требований омологации компании пришлось выпустить ограниченную партию дорожных версий, и по некоторым данным, в нее вошли меньше 50 машин.

В качестве силовой установки используется 160-сильная двухлитровая «шестерка» от первого Skyline GT-R. Трансмиссия — пятиступенчатая механика от того же GT-R. Учитывая эксклюзивность модели и ее музейное состояние, даже несмотря на пробег почти 100 тысяч километров, есть все основания полагать, что заявленная на сайте стоимость вполне может стать реальной.

Летом на аукционе Bring a Trailer продали довольно редкий Nissan Skyline в кузове R32. Купе с приставкой Nismo GT-R является одним из 500 дорожных экземпляров гоночного автомобиля. 279-й по счету экземпляр из ограниченного тиража продали за сравнительно скромную стоимость в 42 тысячи долларов (2 688 959 рублей по текущему курсу).

Источник: BH Auction