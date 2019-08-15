Названы условия для замены дорожных камер на муляжи

Из рекомендаций министерства следует, что место для установки дорожной камеры нужно выбирать «для повышения безопасности движения, а не обеспечения поступления в бюджет от штрафов». Настоящий прибор можно заменить на муляж в случае, если в течение шести месяцев число нарушений в зоне контроля снизилось на 80 процентов или если за год не было зафиксировано ни одного ДТП. Причем муляжи должны «имитировать работу импульсного доплеровского радара или инфракрасной подсветки» и быть указаны на карте, как обычные стационарные приборы.
Кроме того, Минтранс рекомендует перемещать камеры между аварийно-опасными участками раз в три-шесть месяцев, если у собственника дороги нет возможности установить комплексы на каждом таком отрезке.
Пока документ дорабатывается, однако уже в сентябре его планируется утвердить и направить во все регионы, за исключением столичного. Ожидается, что до утверждения методичку дополнят правилами установки камер, фиксирующих среднюю скорость движения, а также рекомендациями относительно мобильных комплексов.
Ранее стало известно, что в Подмосковье дорожные камеры развернут в другую сторону – по направлению движения. Это позволит фиксировать нарушения транспортных средств, у которых регистрационный знак крепится только сзади. К таковым, например, относятся мотоциклы.