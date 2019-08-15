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13:35

Названы условия для замены дорожных камер на муляжи

Опубликованы методические рекомендации по установке комплексов фиксации нарушений

© pixabay.com
Газета «Коммерсантъ» изучила методичку Минтранса по установке дорожных камер. В документе названо условие, при котором устройство можно заменить на муляж.

Из рекомендаций министерства следует, что место для установки дорожной камеры нужно выбирать «для повышения безопасности движения, а не обеспечения поступления в бюджет от штрафов». Настоящий прибор можно заменить на муляж в случае, если в течение шести месяцев число нарушений в зоне контроля снизилось на 80 процентов или если за год не было зафиксировано ни одного ДТП. Причем муляжи должны «имитировать работу импульсного доплеровского радара или инфракрасной подсветки» и быть указаны на карте, как обычные стационарные приборы.

Кроме того, Минтранс рекомендует перемещать камеры между аварийно-опасными участками раз в три-шесть месяцев, если у собственника дороги нет возможности установить комплексы на каждом таком отрезке.

Пока документ дорабатывается, однако уже в сентябре его планируется утвердить и направить во все регионы, за исключением столичного. Ожидается, что до утверждения методичку дополнят правилами установки камер, фиксирующих среднюю скорость движения, а также рекомендациями относительно мобильных комплексов.

Ранее стало известно, что в Подмосковье дорожные камеры развернут в другую сторону по направлению движения. Это позволит фиксировать нарушения транспортных средств, у которых регистрационный знак крепится только сзади. К таковым, например, относятся мотоциклы.

Источник: Коммерсантъ