Дорожные камеры развернут в другую сторону

По данным ведомства, с апреля по июнь текущего года в регионе зафиксировали 89 дорожно-транспортных происшествий, участниками которых были мотоциклисты. В этих авариях погибли 13 байкеров, а еще 84 человека получили различные травмы. В сравнении с аналогичным периодом 2018 года число ДТП и раненых выросло на 14 и 15 процентов соответственно, а количество погибших сократилось на 19 процентов.
Ранее сообщалось, что на МКАД в было зафиксировано рекордное превышение скорости байкером – он разогнался до 193 километров в час. Всего же с открытия мотосезона с помощью дорожных камер мотоциклистам выписали более 30 тысяч штрафов.
Между тем, в Великобритании начали тестировать специальные акустические устройства, которые позволят выявлять слишком громкие автомобили на дорогах. С помощью таких радаров правительство рассчитывает решить проблему сельских районов, жители которых жалуются на чрезмерный шум от тюнингованных автомобилей и мотоциклов.