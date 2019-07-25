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12:15

Дорожные камеры развернут в другую сторону

В Подмосковье устройства начнут фиксировать нарушения мотоциклистов

© pixabay.com
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области намерено развернуть дорожные камеры по направлению движения потока. Это потребовалось для того, чтобы фиксировать нарушения байкеров, которые устанавливают номерной знак на заднем крыле мотоцикла. Нововведение затронет дороги федерального значения.

По данным ведомства, с апреля по июнь текущего года в регионе зафиксировали 89 дорожно-транспортных происшествий, участниками которых были мотоциклисты. В этих авариях погибли 13 байкеров, а еще 84 человека получили различные травмы. В сравнении с аналогичным периодом 2018 года число ДТП и раненых выросло на 14 и 15 процентов соответственно, а количество погибших сократилось на 19 процентов.

Ранее сообщалось, что на МКАД в было зафиксировано рекордное превышение скорости байкером – он разогнался до 193 километров в час. Всего же с открытия мотосезона с помощью дорожных камер мотоциклистам выписали более 30 тысяч штрафов.

Между тем, в Великобритании начали тестировать специальные акустические устройства, которые позволят выявлять слишком громкие автомобили на дорогах. С помощью таких радаров правительство рассчитывает решить проблему сельских районов, жители которых жалуются на чрезмерный шум от тюнингованных автомобилей и мотоциклов.

Источник: агентство «Москва»