Дорожные камеры развернут в другую сторону

Ранее сообщалось, что на МКАД в было зафиксировано рекордное превышение скорости байкером – он разогнался до 193 километров в час. Всего же с открытия мотосезона с помощью дорожных камер мотоциклистам выписали более 30 тысяч штрафов.

Между тем, в Великобритании начали тестировать специальные акустические устройства, которые позволят выявлять слишком громкие автомобили на дорогах. С помощью таких радаров правительство рассчитывает решить проблему сельских районов, жители которых жалуются на чрезмерный шум от тюнингованных автомобилей и мотоциклов.