В Chevrolet прокомментировали китайскую копию Corvette C1

В основе китайского SS Dolphin лежит платформа собственной разработки Songsan Motors. Автомобиль с каркасно-панельным кузовом приводит в движение гибридная установка, в состав которой входят бензиновый 1,5-литровый турбодвигатель и электромотор. По заверениям создателей модели, с места до 100 километров в час SS Dolphin разгоняется за 4,5 секунды, а батарея ёмкостью 16 киловатт-часов обеспечивает запас хода на одной электротяге в 100 километров.
В Китае SS Dolphin поступит в продажу по цене 590 тысяч юаней, что составляет около 6,8 миллиона рублей по нынешнему курсу.
Оригинальный Corvette C1 в свою очередь выпускался в период с 1953 по 1962 год. С 1957 года он комплектовался двигателем V8 объёмом 4,6 литра в паре с четырёхступенчатой механической коробкой передач.
В разговоре с изданием Carscoops представитель Chevrolet Кевин Келли заявил, что, вопреки схожему дизайну, китайский стартап Songsan Motors «не использовал какие-либо товарные знаки или логотипы, принадлежащие GM». Он также добавил, что внешний вид SS Dolphin и Corvette C1 «не идентичен».
Это далеко не первый случай, когда китайский бренд копирует дизайн зарубежного автомобиля. Например, весной прошлого года Jaguar Land Rover добился запрета на продажу нелицензионной копии Range Rover Evoque, которую выпускала компания Jiangling Motor Holding.