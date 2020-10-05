В Chevrolet прокомментировали китайскую копию Corvette C1

В основе китайского SS Dolphin лежит платформа собственной разработки Songsan Motors. Автомобиль с каркасно-панельным кузовом приводит в движение гибридная установка, в состав которой входят бензиновый 1,5-литровый турбодвигатель и электромотор. По заверениям создателей модели, с места до 100 километров в час SS Dolphin разгоняется за 4,5 секунды, а батарея ёмкостью 16 киловатт-часов обеспечивает запас хода на одной электротяге в 100 километров.

В Китае SS Dolphin поступит в продажу по цене 590 тысяч юаней, что составляет около 6,8 миллиона рублей по нынешнему курсу.