Обнаружена фабрика по производству поддельных Ferrari и Lamborghini

По данным правоохранительных органов, кустарное производство было налажено в одном из помещений в городе Итажаи, а поставки осуществлялись по всей стране по предварительному заказу, оформленному через соцсети. Нелегальным бизнесом владели отец и сын, чьи имена пока не разглашаются. Они были задержаны, а затем отпущены под подписку о невыезде.
В ходе обысков на подпольном предприятии были обнаружены восемь почти готовых к поставкам суперкaров, а также формы для литья и комплектующие.
Представители Ferrari и Lamborghini в свою очередь уже подали заявление о неправомерном копировании их продуктов.
Ранее стало известно, что служба безопасности «АвтоВАЗа» в ходе проверки помещений обнаружила пресс-форму для шильдиков Mercedes-Benz. Найденный комплект деталей включал втулки, упоры, выталкиватели, пуансоны и другое оборудование, которое не могло принадлежать какой-либо из производственных площадок российского бренда. По данному факту было начато внутреннее расследование.