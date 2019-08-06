Овца вместо лошади: в Porsche рассказали о китайских подделках

Только в 2018 году на рынок попали свыше 200 тысяч китайских запчастей и якобы фирменных продуктов с логотипом немецкого бренда, общая стоимость которых достигает 60 миллионов евро. В штате Porsche числятся три агента, задача которых – находить и добиваться ликвидации цехов по производству подделок. Чаще всего на такие детали реализовывают через крупные интернет-площадки, такие как Ebay, Amazon и Alibaba. Анонимность в Сети осложняет поиски мошенников.