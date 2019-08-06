Овца вместо лошади: в Porsche рассказали о китайских подделках

Только в 2018 году на рынок попали свыше 200 тысяч китайских запчастей и якобы фирменных продуктов с логотипом немецкого бренда, общая стоимость которых достигает 60 миллионов евро. В штате Porsche числятся три агента, задача которых – находить и добиваться ликвидации цехов по производству подделок. Чаще всего на такие детали реализовывают через крупные интернет-площадки, такие как Ebay, Amazon и Alibaba. Анонимность в Сети осложняет поиски мошенников.
По словам представителя Porsche, зачастую отличить подделку от оригинала несложно. Как правило, такая запчасть стоит в разы дешевле, чем у официалов, а логотип может быть скопирован некорректно во избежание судебных исков. Например, один из китайских цехов штампует детали с изображением гарцующей овцы, тогда как на оригинальном шильдике изображена лошадь.
Агенты автопроизводителя установили, что около 80 процентов подделок попадает на рынок из удаленных районов Китая. Зачастую такие запчасти производят даже не в цехах, а на задворках гаражей или прямо в квартирах. Но бывали в практике специалистов случаи, иногда им попадались весьма качественные детали, сравнимые по материалам и долговечности с оригиналом. Но и стоят такие товары значительно дороже.
В середине июля в бразильском городе Итажаи была обнаружена фабрика по производству фейковых Ferrari и Lamborghini. Реплики собирали из подручных материалов и продавали через соцсети за восемь процентов от стоимости реальных суперкаров. Другой случай произошел на «АвтоВАЗе»: там в одном из цехов нашли пресс-форму для изготовления шильдиков Mercedes-Benz.