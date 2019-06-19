Раскрыто реальное падение рынка новых автомобилей в России

Как сообщает "Ъ" со ссылкой на обращение ассоциации дилеров Renault в российское представительство автопроизводителя, расхождение в данных составляло почти 9,6%, что в четыре раза превышает фактор сезонности. Продавцы считают, что это говорит об «искусственности данных АЕБ».

Причиной столь внушительной разницы эксперты называют «желтые» автомобили — это машины, которые не были реально проданы дилером, но их уже задекларировали перед АЕБ. Причем автоконцерны сами просят продавцов показать определенный уровень продаж.

В результате на российском авторынке сложилась ситуация, в которой дилеры не успевают продавать «желтые» машины. Например, те автомобили, за которые они отчитались еще в марте, по факту до сих пор находятся на складах, из-за чего происходит «затоваривание». По оценкам специалистов, доля таких «фиктивных» продаж в зависимости от бренда может варьироваться от 3-5 до 50 процентов. В своем обращении дилеры Renault призывают компанию снизить план продаж, так как продавцы не могут его выполнить «без увеличения фейков».