Раскрыто реальное падение рынка новых автомобилей в России

Как сообщает "Ъ" со ссылкой на обращение ассоциации дилеров Renault в российское представительство автопроизводителя, расхождение в данных составляло почти 9,6%, что в четыре раза превышает фактор сезонности. Продавцы считают, что это говорит об «искусственности данных АЕБ».
Причиной столь внушительной разницы эксперты называют «желтые» автомобили — это машины, которые не были реально проданы дилером, но их уже задекларировали перед АЕБ. Причем автоконцерны сами просят продавцов показать определенный уровень продаж.
В результате на российском авторынке сложилась ситуация, в которой дилеры не успевают продавать «желтые» машины. Например, те автомобили, за которые они отчитались еще в марте, по факту до сих пор находятся на складах, из-за чего происходит «затоваривание». По оценкам специалистов, доля таких «фиктивных» продаж в зависимости от бренда может варьироваться от 3-5 до 50 процентов. В своем обращении дилеры Renault призывают компанию снизить план продаж, так как продавцы не могут его выполнить «без увеличения фейков».
На продаже «желтых» машин продавцы, как правило, не зарабатывают — на них не распространяются новые акции и меры поддержки от импортера, в связи с чем автомобили «сливают», зачастую себе в убыток. Невыгодно приобретать такие машины и покупателю, так как гарантийный срок на них начинается с того момента, как дилер отчитался о продаже перед АЕБ.
Представитель «Авилона» объяснил «Мотору», что на отличие статистики может влиять возможность покупателя зарегистрировать автомобиль в следующем месяце, а также реэскпорт. Однако в этих случаях расхождение составляет не более 5%. По словам директора филиала «Авилон. Jeep&Chrysler» Олега Сережникова, автопроизводители «негативно относятся к «фейковым» автомобилям, а для дилера подобная история может грозить лишением квартального бонуса. Он заверил, что у «Авилона» нет «желтых» автомобилей. «Снижение плана продаж или его перераспределение на будущие периоды – это вопрос переговоров с брендом», - добавил Сережников.
Ситуацию «Мотору» также прокомментировал представитель «ММС Рус», официального дистрибьютера автомобилей Mitsubishi в России. По его словам, российский офис Mitsubishi ориентируется на статистику АЕВ, так как «эта статистика единственная, которая сформирована на основе данных, напрямую полученных от импортеров». «По бренду Mitsubishi можем сказать, что на фоне замедления роста автомобильного рынка мы готовы к корректировке наших годовых целей, но по доле рынка цель остается прежней — занять до 2,5 процента рынка легковых автомобилей в России», — подчеркнул он. т.