Австралийский Ford представил последний пикап Falcon

Австралийское подразделение компании Ford расширило обновленное семейство Falcon версией с кузовом "пикап". Новинка, традиционно для легковых машин с таким кузовом, названа Ute. Рестайлинг "Фалькона", прошедший в конце июля, стал последним в истории модели: в 2016 году производство марки на континенте будет свернуто.

Последний Falcon Ute получил внешние изменения аналогичные седану: новую переднюю часть с радиаторной решеткой, другие фары головного света и задние светодиодные фонари. Новинка будет доступна, в том числе, в версии XR6, которая отличается "спортивными" сиденьями и заниженной подвеской.

В гамму двигателей пикапа войдут три рядные четырехлитровые "шестерки": два атмосферных агрегата мощностью 260 и 265 лошадиных сил (второй мотор может работать и на газе), а также турбированный двигатель, выдающий 360 сил. Последний может сочетаться как с шестидиапазонной автоматической коробкой передач, так и с шестиступенчатой "механикой".

Цены на обновленное семейство Falcon пока не объявлены. Дорестайлинговый пикап Falcon продается по цене от 30 тысяч 490 австралийских долларов (1 миллион 35 тысяч рублей).