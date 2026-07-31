Фанат Ferrari замаскировал под Ferrari редчайший суперкар Porsche Carrera GT

Владелец, известный как страстный поклонник Ferrari, решил, что его Porsche Carrera GT достоин носить оттенок Rosso Fuoco, и, кажется, не прогадал. Результат смотрится настолько органично, что кажется, будто этот суперкар из Цуффенхаузена всегда должен был быть именно таким.

Судьба этого Carrera GT (шасси номер 728) необычна: он был выпущен в 2004 году и первоначально продан в США. Его пробег на сегодняшний день составляет всего 3471 милю (5586 км), что уже делает его желанным лотом. Но главная изюминка — в его истории. Предыдущий владелец, Милтон Веррет, который, по слухам, обладает внушительной коллекцией Ferrari, решил, что заводской серебристый цвет — это слишком скучно для легенды с двигателем V10.