Кроссовер Faraday Future получил 11 экранов в салоне

В салоне также предусмотрены 11 экранов, в том числе 15,9-дюймовый планшет, с помощью которого осуществляется управление мультимедийной системой, 11,6-дюймовая цифровая приборная панель, зеркало заднего вида со встроенными дисплеями, на которые выводятся изображения с камер, а также персональный экран для переднего пассажира.