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13:17

Кроссовер Faraday Future получил 11 экранов в салоне

Первая модель молодой американской компании пока известна под индексом FF 91

© Faraday Future
Стартап Faraday Future опубликовал первое изображение салона свой новинки – кроссовера FF 91. Пока еще не выпущенный электромобиль получил 11 экранов, в том числе планшет, расположенный как в моделях Tesla, и дисплеи на дверях.

Производство FF 91 начнется только через год, а пока автопроизводитель делится снимками интерьера будущего кроссовера, который дебютирует в люксовом сегменте. Автомобиль получит посадочную формулу 2+2 и кресла с функцией массажа и подогрева, причем задние сиденья регулируются в 14 направлениях.

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В салоне также предусмотрены 11 экранов, в том числе 15,9-дюймовый планшет, с помощью которого осуществляется управление мультимедийной системой, 11,6-дюймовая цифровая приборная панель, зеркало заднего вида со встроенными дисплеями, на которые выводятся изображения с камер, а также персональный экран для переднего пассажира.

Ориентировочная стоимость кроссовера составляет 200 тысяч долларов (около 13 миллионов рублей). За эту сумму клиент получит кроссовер, в состав силовой установки которого входят три электромотора суммарной мощностью более 1000 лошадиных сил. Их питает батарея емкостью 130 киловатт-часов, которая обеспечивает электромобилю запас хода на уровне 600 километров.