Кроссовер Faraday Future получил 11 экранов в салоне

Производство FF 91 начнется только через год, а пока автопроизводитель делится снимками интерьера будущего кроссовера, который дебютирует в люксовом сегменте. Автомобиль получит посадочную формулу 2+2 и кресла с функцией массажа и подогрева, причем задние сиденья регулируются в 14 направлениях.
В салоне также предусмотрены 11 экранов, в том числе 15,9-дюймовый планшет, с помощью которого осуществляется управление мультимедийной системой, 11,6-дюймовая цифровая приборная панель, зеркало заднего вида со встроенными дисплеями, на которые выводятся изображения с камер, а также персональный экран для переднего пассажира.
Ориентировочная стоимость кроссовера составляет 200 тысяч долларов (около 13 миллионов рублей). За эту сумму клиент получит кроссовер, в состав силовой установки которого входят три электромотора суммарной мощностью более 1000 лошадиных сил. Их питает батарея емкостью 130 киловатт-часов, которая обеспечивает электромобилю запас хода на уровне 600 километров.