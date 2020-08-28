На продажу выставили Ford Mustang Mach 1 из ещё не вышедшего «Форсажа»

Из объявления следует, что Ford Mustang Mach 1 недавно был отреставрирован (с того момента он проехал всего 2,5 тысячи километров), причём при восстановлении использовались исключительно оригинальные запчасти. Для маслкара предложен заводской пакет Drag Pack, а в движение автомобиль приводит восьми­цилиндровый двигатель Cobra Jet объёмом семи литров мощностью 335 лошадиных сил.

Кузов покрыт золотистой краской Light Pewter с чёрными акцентами, а салон обшит кожей чёрного и красного цвета.