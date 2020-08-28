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На продажу выставили Ford Mustang Mach 1 из ещё не вышедшего «Форсажа»

Текущая ставка на отреставрированный Mustang 1971 года — 75 тысяч долларов или 5,6 миллиона рублей

© ebay.com
Лиза Будрина
На eBay.com появилось объявление о продаже Ford Mustang Mach 1 1971 года выпуска, который отреставрировали «до состояния нового автомобиля». Автор объявления уверяет, что этот экземпляр был задействован в съёмках «Хоббс и Шоу» и ещё не вышедшей девятой части «Форсажа». Текущая ставка составляет 75 тысяч долларов (5,6 миллиона рублей), однако торги не завершены и цена может вырасти.

Из объявления следует, что Ford Mustang Mach 1 недавно был отреставрирован (с того момента он проехал всего 2,5 тысячи километров), причём при восстановлении использовались исключительно оригинальные запчасти. Для маслкара предложен заводской пакет Drag Pack, а в движение автомобиль приводит восьми­цилиндровый двигатель Cobra Jet объёмом семи литров мощностью 335 лошадиных сил.

Кузов покрыт золотистой краской Light Pewter с чёрными акцентами, а салон обшит кожей чёрного и красного цвета.

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Фото: ebay.com

Что же касается участия в съемках голливудских блокбастеров, на съёмочной площадке этому Ford Mustang Mach 1 была отведена статическая роль, иными словами, в трюках и погонях автомобиль не участвовал. До окончания торгов осталось чуть больше суток.

Осенью прошлого года на аукцион в Эр-Рияде выставили Dodge Charger 1970 года выпуска мощностью свыше 2000 лошадиных сил, который был задействован в седьмой части «Форсажа». В финальной сцене фильма за рулём этого автомобиля ехал герой Вина Дизеля Доминик Торетто.

Источник: eBay.com