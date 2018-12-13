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13:39

BMW и Porsche представили сверхбыструю зарядную станцию для электромобилей

Два экспериментальных терминала мощностью 450 киловатт установили в Германии

Участники проекта Fast Charge, возглавляют который BMW и Porsche, представили прототип зарядной станции с выходной мощностью до 450 киловатт. Экспериментальный терминал установили недалеко от автомагистрали A8 между городами Ульм и Аугсбург в Германии.

Новая станция совместима с электрокарами любых марок, оснащенными 400- или 800-вольтовой системой зарядки и поддерживающими стандарт CCS Type 2. Выбор необходимого режима происходит в полностью автоматическом режиме. Porsche сообщает, что ее опытный электрокар с батареей емкостью 90 киловатт-часов нужно заряжать всего три минуты, чтобы получить дополнительные 100 километров пробега. Это достигнуто за счет использования инновационной системы охлаждения с точным температурным контролем батарейных ячеек.

Мощность нового терминала в несколько раз превосходит существующие скоростные зарядки от сетей постоянного тока (DC). Сейчас он работает в демонстрационном режиме, а зарядка для владельцев электрокаров бесплатна.

К 2020 году сумма инвестиций Porsche в электромобильность составит шесть миллиардов евро. Эти средства потратят на разработку гибридов и число электрических моделей. Около 500 миллионов будет направлено на выпуск вариаций Taycan, еще 700 — на развитие зарядной инфраструктуры и совершенствование технологий быстрой зарядки.

Согласно плану развития BMW, который был оглашен в декабре 2017-го, до 2025 года компания намерена выпустить 12 машин с полностью электрическими силовыми установками. Запас хода топового электрокара достигнет 700 километров.

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