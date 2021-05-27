В Москве появятся станции для зарядки электромобилей за 20 минут

Новые зарядные станции мощностью 50 киловатт установят рядом с торговыми центрами, кафе, в центре Москвы, а также неподалёку от жилых домов. По словам представителей столичного Дептранса, инновационные зарядки позволят зарядить электротранспорт всего за 20 минут. Существующие отечественные решения способны полностью запитать батареи электрокаров примерно за два часа.