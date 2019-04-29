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11:54

Три очень быстрых кроссовера сравнили в дрэг-гонке

В заезде приняли участие Bentley, Porsche и Alfa Romeo

Издание Auto Express организовало гонку между тремя очень быстрыми кроссоверами. В скорости на отрезке в полмили (805 метров) сравнили Bentley Bentayga, Porsche Cayenne Turbo и экс-короля Нордшляйфе Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio. Самый быстрый из участников способен разгоняться до «сотни» за 3,8 секунды.

Под капотом Bentley Bentayga установлен 6,0-литровый W12 с двумя турбонагнетателями. Отдача двигателя — 608 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. С места до «сотни» кроссовер разгоняется за 4,1 секунды, а его максимальная скорость составляет 301 километр в час.

Видео: Auto Express

Porsche Cayenne Turbo укомплектован 4,0-литровым твин-турбо V8 мощностью 550 сил и 700 Нм момента. Разгон до «сотни» у него занимает 3,9 секунды. Максимальная скорость — 286 километров в час. В активе Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio — 2.9 V6 с отдачей 510 сил и 600 Нм момента. Первую «сотню» итальянский вседорожник разменивает через 3,8 секунды. Его максимальная скорость составляет 283 километра в час.

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