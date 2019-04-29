Три очень быстрых кроссовера сравнили в дрэг-гонке

Porsche Cayenne Turbo укомплектован 4,0-литровым твин-турбо V8 мощностью 550 сил и 700 Нм момента. Разгон до «сотни» у него занимает 3,9 секунды. Максимальная скорость — 286 километров в час. В активе Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio — 2.9 V6 с отдачей 510 сил и 600 Нм момента. Первую «сотню» итальянский вседорожник разменивает через 3,8 секунды. Его максимальная скорость составляет 283 километра в час.