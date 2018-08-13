Пятидесятилетний автомобиль установил рекорд скорости: 722 км/ч

На Неделе скорости, проводимой на высохшем соляном озере в Бонневилле, 50-летний автомобиль под названием Challenger 2 установил рекорд скорости в категории машин с атмосферными поршневыми двигателями. После двух заездов средняя скорость «Челленджера» составила 722,2 километра в час.

История рекордов скорости на суше: часть первая и часть вторая

История автомобиля под названием Challenger началась в 1960 году, когда его разработчик, гонщик и создатель хот-родов Мики Томпсон, разогнался в Бонневилле до 644 километров в час. Однако тогда он не смог завершить второй заезд из-за технических неисправностей, и его рекорд не засчитали.

К 1968 году Томпсон построил Challenger 2, но из-за погодных условий заезды на скорость в Бонневиле отменили. В 1988 году Мики Томпсон и его жена были убиты в собственном доме, а их сын Дэнни законсервировал проект и долгое время не возвращался к идее установления рекорда скорости.

Два года назад Дэнни Томпсон вновь начал работу над Challenger 2, доработав машину. Суммарная мощность двух «восьмерок» HEMI возросла с 1800 до 2500 сил, а в переднем обтекателе появился бак на 113 литров нитрометана.

Today’s time slip. 450.909mph. We backed up the record! pic.twitter.com/8njj9EFto5 — Danny Thompson (@thompsonlsr) 12 августа 2018 г.

В 2016-м этот автомобиль смог набрать 654,6 километра в час. В этом году на Неделе скорости в Бонневилле в первой попытке Challenger 2 разогнался до 718,7 километра в час, а во второй – до 725,6 километра в час. Средний результат и стал рекордом в своей категории.