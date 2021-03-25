Посмотрите на быстрейший трехколесный автомобиль, который можно будет купить

Электрокар с необычным дизайном получил два колеса спереди и одно – сзади, рельефный капот, сильно заваленное лобовое стекло и крупные круглые фары. Салон Spiritus рассчитан на двоих пассажиров.
В Daymak модель описывают как «карт, напичканный современными технологиями»: электрокар оснащен солнечными панелями для непрерывной зарядки и системой рекуперации энергии. Также имеется отсек для беспроводной зарядки гаджетов, разработанный и запатентованный компанией.
Daymak
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В базовой версии Deluxe батарейный трицикл получит запас хода без подзарядки в 300 километров. В топовой Ultimate двухверке обещают до 480 километров хода и разгон с места до 60 миль (97 километров) в час всего за 1,8 секунды – подобной динамикой может похвастаться, к примеру, 1914-сильный электрический гиперкар Rimac C_Two.
Разброс цен значительный: стоимость Spiritus Deluxe стартует с 19 995 долларов (1,5 миллиона рублей), а за Ultimate придется выложить 149 000 долларов (11,4 миллиона рублей). Канадцы уже открыли предзаказ с депозитом в 100 долларов. До 23 июля Daymak планирует собрать 50 000 тысяч заказов на Spiritus, а производство собирается начать в 2023 году.
В ноябре компания Morgan Motor анонсировала прощальную серию трехколесных ретрокаров 3 Wheeler под названием P101, ограниченную 33 экземплярами по цене 45 000 фунтов стерлингов (4,7 миллиона рублей) за каждый. Мощность трициклов составляет 83 либо 69 лошадиных сил. До «сотни» они разгоняются за шесть секунд ровно, а максимальная скорость достигает 185 километров в час.