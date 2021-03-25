Посмотрите на быстрейший трехколесный автомобиль, который можно будет купить

В базовой версии Deluxe батарейный трицикл получит запас хода без подзарядки в 300 километров. В топовой Ultimate двухверке обещают до 480 километров хода и разгон с места до 60 миль (97 километров) в час всего за 1,8 секунды – подобной динамикой может похвастаться, к примеру, 1914-сильный электрический гиперкар Rimac C_Two.

Разброс цен значительный: стоимость Spiritus Deluxe стартует с 19 995 долларов (1,5 миллиона рублей), а за Ultimate придется выложить 149 000 долларов (11,4 миллиона рублей). Канадцы уже открыли предзаказ с депозитом в 100 долларов. До 23 июля Daymak планирует собрать 50 000 тысяч заказов на Spiritus, а производство собирается начать в 2023 году.