«Самый быстрый в мире автодом» продали на eBay

Автодом оснащался 6,6-литровым V8 с трёхступенчатой автоматической коробкой передач Turbo-Hydramatic 425, но в объявлении указано, что владелец заменил его на более мощный мотор Chevrolet 454 – это V8 объёмом 7,4 литра с электронной системой зажигания. Вдобавок на фургон установлена новая подвеска и мощные тормоза, да и вообще он находится в отличном состоянии. За автодом просили 8700 долларов и он нашёл нового владельца в течение нескольких часов.

А московская фирма Lux Form недавно показала автодом на базе новой Lada Granta. Автомобиль оборудован жилым модулем с двумя спальными местами и кухней и скоро поступит в продажу по цене от 1 150 000 рублей. Кемпер построен на базе грузовичка Lada Granta ВИС-2349. Вместо грузовой платформы на шасси установлен компактный жилой модуль, внутри которого есть два спальных места, кухня, шкаф, туалет и душевая. Также имеются баки для чистой и сточной воды, розетка на 220 вольт и пятилитровый бойлер.