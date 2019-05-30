Lada Granta превратили в дом на колесах

Кемпер построен на базе грузовичка Lada Granta ВИС-2349. Вместо грузовой платформы, на шасси установлен компактный жилой модуль, внутри которого есть два спальных места, кухня, шкаф, туалет и душевая. Также имеются баки для чистой и сточной воды, розетка на 200 вольт и пятилитровый бойлер.