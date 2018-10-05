Посмотрите, как «AMG-Гелик» набирает 245 км/ч за полминуты

Замеры, продемонстрированные в ролике Automann-TV, показали, что с места до «сотни» внедорожник ускоряется за 4,3 секунды (в официальных характеристиках указано 4,5 секунды), а до 200 километров в час – за 16,6 секунды. Кроме того, разгон со 100 до 200 километров в час занимает у «Гелика» 12,3 секунды.
Новый «шестьдесят третий» дебютировал в начале этого года. Автомобиль оснастили 585-сильной (850 Нм) четырехлитровой «восьмеркой» с двумя турбинами и девятиступенчатой автоматической коробкой передач.
Максимальная скорость составляет 220 километров в час или 240 километров в час при заказе спорт-пакета AMG Driver‘s package. В ролике машина набрала по спидометру 245 километров в час.
В России Mercedes-AMG G 63 стоит от 12 480 000 рублей.