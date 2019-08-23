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13:31

Китайский суперседан за раз установил два рекорда Нюрбургринга

528-сильный Lynk & Co 03 побил на треке заряженные Jaguar и Renault

Гоночная команда Cyan Racing (ранее называвшаяся Polestar) провела испытания 528-сильного прототипа Lynk & Co 03 на «Северной петле» Нюрбургринга. Модель установила сразу два новых рекорда – как самый быстрый переднеприводный автомобиль и как самая быстрая четырехдверная машина трека. Седан проехал трассу за 7 минут 20,143 секунды со средней скоростью 170,4 километра в час.

Китайский седан проехал Нюрбургринг на три секунды быстрее 600-сильного Jaguar XE SV Project 8, который до этого считался быстрейшей четырехдверкой трека, и на 25 секунд быстрее Renault Megane RS Trophy R, удерживавшего титул переднеприводного рекордсмена «Петли».

Седан Lynk & Co 03 оснащен двухлитровым четырехцилиндровым турбомотором и шестиступенчатой секвентальной трансмиссией, способной менять передачи за 60 миллисекунд. В разработке машины участвовали те же инженеры, что участвовали в создании силовых установок для автомобилей гоночных серий WTCC и V8 Supercars. В основе прототипа лежит «вольвовская» платформа CMA со стойками McPherson спереди и торсионной балкой сзади.

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Первую «сотню» автомобиль набирает за 4,4 секунды, а 200 километров в час он достигает за 10 секунд. Максимальная скорость – 310 километров в час.

В оснащение машины входят регулируемые амортизаторы Öhlins, дифференциал повышенного трения, двухконтурная гидравлическая тормозная система с шестипоршневыми суппортами на передней оси.