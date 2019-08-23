Китайский суперседан за раз установил два рекорда Нюрбургринга

Седан Lynk & Co 03 оснащен двухлитровым четырехцилиндровым турбомотором и шестиступенчатой секвентальной трансмиссией, способной менять передачи за 60 миллисекунд. В разработке машины участвовали те же инженеры, что участвовали в создании силовых установок для автомобилей гоночных серий WTCC и V8 Supercars. В основе прототипа лежит «вольвовская» платформа CMA со стойками McPherson спереди и торсионной балкой сзади.