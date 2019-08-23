Китайский суперседан за раз установил два рекорда Нюрбургринга

Китайский седан проехал Нюрбургринг на три секунды быстрее 600-сильного Jaguar XE SV Project 8, который до этого считался быстрейшей четырехдверкой трека, и на 25 секунд быстрее Renault Megane RS Trophy R, удерживавшего титул переднеприводного рекордсмена «Петли».
Седан Lynk & Co 03 оснащен двухлитровым четырехцилиндровым турбомотором и шестиступенчатой секвентальной трансмиссией, способной менять передачи за 60 миллисекунд. В разработке машины участвовали те же инженеры, что участвовали в создании силовых установок для автомобилей гоночных серий WTCC и V8 Supercars. В основе прототипа лежит «вольвовская» платформа CMA со стойками McPherson спереди и торсионной балкой сзади.
Первую «сотню» автомобиль набирает за 4,4 секунды, а 200 километров в час он достигает за 10 секунд. Максимальная скорость – 310 километров в час.
В оснащение машины входят регулируемые амортизаторы Öhlins, дифференциал повышенного трения, двухконтурная гидравлическая тормозная система с шестипоршневыми суппортами на передней оси.