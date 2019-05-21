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16:56

Новый Renault Megane RS Trophy-R установил рекорд Нюрбургринга

Хэтчбек снова стал самым быстрым переднеприводным автомобилем «Северной петли»

Трековый хэтчбек Renault Megane RS Trophy-R нового поколения установил очередной рекорд Нюрбургринга — автомобиль проехал трассу за 7 минут 40,100 секунды, почти на четыре секунды улучшив достижение Honda Civic Type R.
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Новый Renault Megane RS Trophy-R оснащен 1,8-литровым турбомотором от обычного Megane RS Trophy. Агрегат выдает 300 лошадиных сил и 470 Нм крутящего момента. Отличается RS Trophy-R более экстремальными настройки шасси, измененной аэродинамикой и на 130 килограммов сниженной массой. Динамические характеристики хот-хэтча не сообщаются — RS Trophy до «сотни» разгоняется за 4,7 секунды и достигает отметки 270 километров в час.

Продажи Renault Megane RS Trophy-R начнутся до конца этого года. Модель выйдет ограниченным тиражом в несколько сотен экземпляров. Автомобиль построен Renault Sport в сотрудничестве с партнерами марки: Akrapovič, Brembo, Bridgestone, Öhlins и Sabelt.

Предыдущий рекорд Нюрбургринга для переднеприводных серийных машин принадлежал Honda Civic Type R. 320-сильный хэтчбек проехал «Северную петлю» за 7 минут 43,8 секунды. С места до «сотни» Civic Type R способен разгоняться за 5,7 секунды. Его максимальная скорость — 272 километра в час.

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