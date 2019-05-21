Новый Renault Megane RS Trophy-R установил рекорд Нюрбургринга

Новый Renault Megane RS Trophy-R оснащен 1,8-литровым турбомотором от обычного Megane RS Trophy. Агрегат выдает 300 лошадиных сил и 470 Нм крутящего момента. Отличается RS Trophy-R более экстремальными настройки шасси, измененной аэродинамикой и на 130 килограммов сниженной массой. Динамические характеристики хот-хэтча не сообщаются — RS Trophy до «сотни» разгоняется за 4,7 секунды и достигает отметки 270 километров в час.