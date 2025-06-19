Honda создала педальный квадроцикл

Honda создала педальный квадроциклЕго хотят использовать в доставке «последней мили»
Стартап Fastport, как и основанная Renault фирма Flexis, нацелен на решение проблемы «последней мили» — так в логистике называют заключительный и самый ресурсозатратный этап доставки товара конечному потребителю. На доставку «последней мили» приходится наибольшая доля всех логистических расходов, поэтому её оптимизация имеет огромное значение. Японцы предлагают пересадить доставщиков на электрические eQuad с педальным приводом и пустить их на велодорожки. Разумеется, сработает это только в городах, где такая инфраструктура не просто имеется, а достаточно развита.
Что представляет собой eQuad, хорошо видно на фотографиях. Он оснащен уникальной системой привода, которая объединяет концепцию pedal-by-wire (устраняет прямую механическую связь между педалями и ведущими колесами, заменяя её специальными датчиками, отправляющими сигналы электромотору) с функцией ассистирования (облегчает вращение педалей). Батареи — быстрозаменяемые Honda Mobile Power Pack. В такой квадроцикл можно загрузить до 295 килограммов груза, но запас хода даже ненавьюченного не превысит 37 километров. Максимальная скорость eQuad — 20 километров в час.
Для удобства водителя квадроцикл оснащен навесом с защитой от ультрафиолета и опциональной керамической тонировкой, вентилятором, а также автоматическим стояночным тормозом. Модульная конструкция позволяет адаптировать eQuad под различные задачи, а ещё его можно подключить к FaaS-платформе (Fleet-as-a-Service), получив доступ к батареям, грузовым контейнерам, сервисным планам и панели управления на базе искусственного интеллекта с аналитикой в режиме реального времени.
Выпускать eQuad будет предприятие Performance Manufacturing Center в американском штате Огайо, где раньше собирали суперкары Acura NSX и спецверсии вроде TLX PMC Edition, а сейчас — водородные Honda CR-V e: FCEV. По мнению Honda, компетенции местных специалистов как нельзя лучше подходят для производства микромобильных транспортных средств.