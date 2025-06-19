Honda создала педальный квадроцикл

Стартап Fastport, как и основанная Renault фирма Flexis, нацелен на решение проблемы «последней мили» — так в логистике называют заключительный и самый ресурсозатратный этап доставки товара конечному потребителю. На доставку «последней мили» приходится наибольшая доля всех логистических расходов, поэтому её оптимизация имеет огромное значение. Японцы предлагают пересадить доставщиков на электрические eQuad с педальным приводом и пустить их на велодорожки. Разумеется, сработает это только в городах, где такая инфраструктура не просто имеется, а достаточно развита.