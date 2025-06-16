Новости
Опубликовано 16 июня 2025, 13:17
1 мин.

Honda CR-V станет первым водородным участником гонки Pikes Peak

Пилотировать кроссовер будет Дайдзиро Ёсихара
В «Гонке к облакам» впервые примет участие машина на водороде. Ею станет кроссовер Honda CR-V e: FCEV, который выступит в классе Exhibition. Вседорожник будет немного доработан под особенности трассы, плюс для его заправки будут использовать портативную станцию Zero Emission Industries.
Honda CR-V станет первым водородным участником гонки Pikes Peak
© Honda
Алексей Носаченко
Алексей Носаченко

Плагин-водородный кроссовер Honda CR-V e: FCEV заявлен как участник легендарной «Гонки к облакам» — The Broadmoor Pikes Peak International Hill Climb. Это первый раз, когда автомобиль с подобной силовой установкой примет участие в заездах. Пилотировать машину будет двухкратный чемпион Formula Drift Дайдзиро Ёсихара, который уже побеждал в «Пайкс-Пике» на 900-сильной Toyota 86.

Honda CR-V станет первым водородным участником гонки Pikes Peak

© Honda

Читайте на тему:
Лемановский прототип «Тойоты» перевели на жидкий водород

Сейчас перед Ёсихарой задача стоит посложнее. Ему предстоит ехать на вседорожнике, оснащенном топливными ячейками мощностью 125 лошадиных сил, передним электромотором (176 л.с., 311 Нм) и батареей емкостью 17,7 киловатт-часа. К счастью, в классе Exhibition рекорды не фиксируются — тут бы просто добраться до финиша без поломок.

Honda CR-V станет первым водородным участником гонки Pikes Peak

© Honda

Читайте на тему:
Водородный суперкар Alpine стал мощнее

Автомобиль заявлен как максимально стоковый, хотя над ним всё же поколдовали инженеры из Honda of America Race Team и Performance Manufacturing Center. Для лучшего прохождения поворотов CR-V e: FCEV занизили подвеску. Кроме того, кроссоверу достались гоночные тормозные колодки, облегченные колеса с шинами Yokohama Advan A052, ковшеобразное кресло и каркас безопасности.

Honda CR-V станет первым водородным участником гонки Pikes Peak

© Honda

Читайте на тему:
Honda и Toyota разработали водородный багги для «Дакара»

Гонка Pikes Peak International Hill Climb проводится с 1916 года. Изначально это был гравийный подъем, который полностью заасфальтировали к 2012 году. Трасса состоит из 156 поворотов, начинается на высоте 2862 метра над уровнем моря, а заканчивается на 4301 метре. Перепад — 1439 метров. В настоящее время абсолютный рекорд гонки — 7 минут 57,148 секунды — принадлежит Ромену Дюма и Volkswagen I.D. R.