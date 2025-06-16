Honda CR-V станет первым водородным участником гонки Pikes Peak

Гонка Pikes Peak International Hill Climb проводится с 1916 года. Изначально это был гравийный подъем, который полностью заасфальтировали к 2012 году. Трасса состоит из 156 поворотов, начинается на высоте 2862 метра над уровнем моря, а заканчивается на 4301 метре. Перепад — 1439 метров. В настоящее время абсолютный рекорд гонки — 7 минут 57,148 секунды — принадлежит Ромену Дюма и Volkswagen I.D. R.