В Германии нашли «кладбище» бракованных Mercedes-Benz

Как выяснилось, примерно у сорока тысяч выпущенных в США кроссоверов моделей GLE и GLS обнаружились проблемы с качеством изготовления как экстерьера, так и интерьера, поэтому теперь Mercedes-Benz вынужден «придержать» автомобили до передачи их европейским клиентам, чтобы заменить дефектные бамперы и сиденья. Около девяти тысяч автомобилей как раз хранятся на закрытом аэродроме неподалёку от Бремена в ожидании деталей.