FAW Bestune раскрыл планы на 2026 год

Отмечается, что речь идет о 5 «семейных» автомобилях и 2 моделях для сервисов каршеринга и такси.

В частности, в июне 2026 года состоится старт продаж нового Yueyi 08. Этот седан, уже успевший публично засветиться, займет нишу в сегменте среднего класса. Его габариты составляют 4920 мм в длину, 1920 мм в ширину и 1475 мм в высоту при колесной базе в 2900 мм. Технической «начинкой» модель обязана партнерству с ведущими технологическими компаниями: за автономное вождение будет отвечать система, разработанная совместно с Horizon Robotics, а в основе мультимедийного комплекса лежит мощный чип Qualcomm Snapdragon 8295P.

В июле 2026 года появится обновленная версия Yueyi 07 и Bestune Pony 2027 модельного года.

В октябре 2026 состоится один из самых ожидаемых дебютов. Речь идет о пятидверной версии Bestune Pony, которая призвана существенно повысить практичность компактной городской модели.

Кроме того, в 2026 году будет представлены модели Yueyi 06, Yueyi 09 и Lucky.

