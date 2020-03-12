Fiat останавливает производство машин из-за коронавируса

FCA приостановит сборку в Помильяно-д'Арко, Мельфи, Атессе и Кассино на два-три дня в течение этой недели. По оценкам Evercore ISI, на этих предприятиях ежегодно собирают около 600 тысяч автомобилей, что составляет четыре процента от общего объема выпуска машин в Европе.

Крупнейший итальянский дилер Autotorino в свою очередь закрыл автосалоны по всей стране до 3 апреля. Такая мера предпринимается впервые за 55-летнюю историю компании. В Autotorino представлены автомобили брендов Fiat, Jeep, BMW, Mercedes-Benz, Toyota, Hyundai, Kia, Mitsubishi и Subaru.