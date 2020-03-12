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11:46

Fiat останавливает производство машин из-за коронавируса

Автопроизводитель временно приостанавливает работу сборочных предприятий в Италии

Fiat 500L
Лиза Будрина
Концерн FCA объявил о мерах, которые предприняты из-за пандемии коронавируса COVAD-2019: выпуск автомобилей на некоторых заводах будет приостановлен по требованию итальянского правительства, в рабочих помещениях и зонах отдыха проводится дезинфекция, а сотрудников офисов переводят на удаленную схему работы. В компании подчеркнули, что режим простоя не должен отразиться на общих объемах производства.

FCA приостановит сборку в Помильяно-д'Арко, Мельфи, Атессе и Кассино на два-три дня в течение этой недели. По оценкам Evercore ISI, на этих предприятиях ежегодно собирают около 600 тысяч автомобилей, что составляет четыре процента от общего объема выпуска машин в Европе.

Крупнейший итальянский дилер Autotorino в свою очередь закрыл автосалоны по всей стране до 3 апреля. Такая мера предпринимается впервые за 55-летнюю историю компании. В Autotorino представлены автомобили брендов Fiat, Jeep, BMW, Mercedes-Benz, Toyota, Hyundai, Kia, Mitsubishi и Subaru.

По состоянию на 12 марта в Италии зафиксированы 12 462 случая заражения коронавирусом и 827 смертей. Общее количество заражений в мире составляет 126,8 тысячи человек в 114 странах, а количество погибших превысило отметку в 4,6 тысячи. По официальным данным, в России заражены 28 человек, 16 из них находятся в Москве.

В ходе брифинга в Женеве представитель Всемирной организации здравоохранения заявил о том, что распространение новой инфекции приобрело характер пандемии.

Ранее из-за вируса были отменены автосалоны в Пекине и Женеве, а Нью-Йоркскую автомобильную выставку перенесли на конец лета. Решение относительно проведения Московского автосалона примут до конца весны.

Источник: FCA, Automotive News, coronavirus-monitor.ru