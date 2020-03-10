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15:56

Решение о проведении Московского автосалона примут до конца весны

Автомобильную выставку могут отменить вслед за моторшоу в Женеве и Пекине

Московский автосалон-2018 © Мотор.Ру
Лиза Будрина
Московский автосалон может не состояться из-за эпидемии коронавируса, однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято. Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на организаторов выставки, судьбу мероприятия определят до конца весны.

Автосалон, которого не было: в Москву не довезли множество новинок — мы сделали это за автопроизводителей

Московской международный автосалон проходит раз в два года в первых числах сентября. Впервые выставка состоялась в 1992 году, а с 2006 года постоянным местом ее проведения стал выставочный центр «Крокус Экспо». В 2018 году мероприятие посетили 565,3 тысячи человек, а главными хэдлайнерами были «АвтоВАЗ», Renault, Hyundai и ряд других брендов.

С 2016 года количество участников мероприятия сокращается.
Четыре года назад автосалон пропустили Kia, Suzuki, Subaru, PSA Peugeot Citroen, Toyota, Volkswagen, BMW, Jaguar Land Rover, Mazda, Ford, УАЗ и другие бренды. В 2018 году от участия отказались Mercedes-Benz, Audi, Lexus, Infiniti, Cadillac, Skoda, Nissan, Porsche и еще около десяти компаний.

Однако в 2020 году автосалон оказался под угрозой отмены не из-за редеющего списка участников, а из-за распространения вируса COVID-19. По этой же причине ранее было принято решение не проводить моторшоу в Пекине и Женеве.

Пока известно лишь о нескольких премьерах, которые должны состояться в рамках Московского автосалона-2020. В их числе дебют внедорожника Aurus Komendant и рестайлингового Lada Largus FL.

По состоянию на 10 марта за пределами Китая уже выявлены 28 673 инфицированных, случаи заражения зафиксированы в 104 странах. В России официально подтвердили 20 случаев заражения COVID-19.

Источник: Российская газета