Решение о проведении Московского автосалона примут до конца весны

Московской международный автосалон проходит раз в два года в первых числах сентября. Впервые выставка состоялась в 1992 году, а с 2006 года постоянным местом ее проведения стал выставочный центр «Крокус Экспо». В 2018 году мероприятие посетили 565,3 тысячи человек, а главными хэдлайнерами были «АвтоВАЗ», Renault, Hyundai и ряд других брендов.

С 2016 года количество участников мероприятия сокращается.

Четыре года назад автосалон пропустили Kia, Suzuki, Subaru, PSA Peugeot Citroen, Toyota, Volkswagen, BMW, Jaguar Land Rover, Mazda, Ford, УАЗ и другие бренды. В 2018 году от участия отказались Mercedes-Benz, Audi, Lexus, Infiniti, Cadillac, Skoda, Nissan, Porsche и еще около десяти компаний.

Однако в 2020 году автосалон оказался под угрозой отмены не из-за редеющего списка участников, а из-за распространения вируса COVID-19. По этой же причине ранее было принято решение не проводить моторшоу в Пекине и Женеве.