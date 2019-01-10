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16:42

Fiat Chrysler заплатит 700 миллионов долларов за манипуляции с дизелями

Суд против производителя выиграло министерством юстиции США и группой автовладельцев

Альянс Fiat Chrysler Automobiles (FCA) выплатит более 700 миллионов долларов для урегулирования судебных исков, поданных против производителя Министерством юстиции США и группой владельцев дизельных автомобилей. Они обвиняют компанию в установке специального ПО, которое позволяет машинам выбрасывать больше вредных веществ, чем предусмотрено законодательством, и фальсифицировать данные независимых экологических тестов.

По данным анонимных источников Reuters, FCA выплатит федеральным и калифорнийским регуляторам 311 миллионов долларов, около 75 миллионов переведут властям штатов, расследующим факты нарушения законодательства в отношении уровня вредных выбросов. Также компания заплатит 280 миллионов долларов для урегулирования иска со стороны автовладельцев. Неназванная сумма затребована в качестве компенсации за загрязнение окружающей среды.

Ранее FCA отвергал какие-либо обвинения, а руководство альянса заявляло, что никогда не пыталось разработать подобное ПО. Однако в октябре прошлого года компания выделила 815 миллионов долларов на покрытие убытков, связанных с расследованием. В мае 2017 года министерство юстиции США обязало FCA отозвать 104 тысячи дизельных автомобилей и обновить программное обеспечение. По словам властей, действия FCA привели к превышению допустимого уровня оксида азота, что является причиной образования смога и развития респираторных заболеваний.

Участником крупнейшего в истории отрасли скандала, связанного с манипуляцией данными о вредных выбросах, стал концерн Volkswagen. Ему пришлось отозвать 11 миллионов автомобилей и выплатить миллионные штрафы, а руководство марки получило реальные тюремные сроки. В фальсификации признался и Nissan: вредные выбросы 900 экспортных автомобилей не соответствовали действующим нормам.

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