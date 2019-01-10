Fiat Chrysler заплатит 700 миллионов долларов за манипуляции с дизелями

По данным анонимных источников Reuters, FCA выплатит федеральным и калифорнийским регуляторам 311 миллионов долларов, около 75 миллионов переведут властям штатов, расследующим факты нарушения законодательства в отношении уровня вредных выбросов. Также компания заплатит 280 миллионов долларов для урегулирования иска со стороны автовладельцев. Неназванная сумма затребована в качестве компенсации за загрязнение окружающей среды.

Ранее FCA отвергал какие-либо обвинения, а руководство альянса заявляло, что никогда не пыталось разработать подобное ПО. Однако в октябре прошлого года компания выделила 815 миллионов долларов на покрытие убытков, связанных с расследованием. В мае 2017 года министерство юстиции США обязало FCA отозвать 104 тысячи дизельных автомобилей и обновить программное обеспечение. По словам властей, действия FCA привели к превышению допустимого уровня оксида азота, что является причиной образования смога и развития респираторных заболеваний.