Группа FCA отказалась от слияния с Renault

Руководство FCA по-прежнему уверено в обоснованности и рациональности предложения, а также сбалансированности сроков и условий, которые учитывали интересы обеих сторон. Компания благодарит Groupe Renault и партнеров по альянсу — Nissan и Mitsubishi — за конструктивное участие в переговорах, но считает, что политическая ситуация во Франции не благоприятствует завершению сделки. В связи с этим FCA намерено занять «реализацией независимой стратегии».

Источники The Wall Street Journal утверждают, что руководство Nissan заявило о пересмотре отношений с Renault в случае, если сделка о слиянии с FCA будет одобрена. Правительство Франции, в свою очередь, отказалось от поддержки сделки из-за опасности распада альянса с Nissan.