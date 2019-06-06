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11:23

Группа FCA отказалась от слияния с Renault

Руководство концерна неожиданно отозвало своё предложение

Совет директоров концерна Fiat Chrysler Automobiles вчера вечером принял решение немедленно отозвать свое предложение о слиянии с Groupe Renault. В официальном сообщении руководство FCA говорит о неблагоприятной политической ситуации во Франции, а западные издания считают, что акционерам Renault не удалось договориться с Nissan.
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Руководство FCA по-прежнему уверено в обоснованности и рациональности предложения, а также сбалансированности сроков и условий, которые учитывали интересы обеих сторон. Компания благодарит Groupe Renault и партнеров по альянсу — Nissan и Mitsubishi — за конструктивное участие в переговорах, но считает, что политическая ситуация во Франции не благоприятствует завершению сделки. В связи с этим FCA намерено занять «реализацией независимой стратегии».

Источники The Wall Street Journal утверждают, что руководство Nissan заявило о пересмотре отношений с Renault в случае, если сделка о слиянии с FCA будет одобрена. Правительство Франции, в свою очередь, отказалось от поддержки сделки из-за опасности распада альянса с Nissan.

В конце мая группа Renault выпустила пресс-релиз, в котором подтвердила получение от FCA предложения о слиянии на условии владения равными долями. Итальянский концерн считал, что объединение с Renault позволит «усилить позиции марок в период масштабной трансформации отрасли», а также сделает возможным выход во все сегменты рынка — от массового до премиума.

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