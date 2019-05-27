FCA и Renault заявили о подготовке к слиянию

Объединение с Renault позволит «усилить позиции марок в период масштабной трансформации отрасли», а также сделает возможным выход во все сегменты рынка — от массового до премиума. Если же FCA войдет в альянс Renault-Nissan, то это сильно повлияет на позиции японской марки, так как 10 из 11 мест в совете директоров будут заняты представителями FCA и Renault, пишет Automotive News Europe. На фоне ареста Карлоса Гона и общей напряженности это может привести к еще большему разладу в отношениях между руководством Renault и Nissan.