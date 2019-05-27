FCA и Renault заявили о подготовке к слиянию

Объединение с Renault позволит «усилить позиции марок в период масштабной трансформации отрасли», а также сделает возможным выход во все сегменты рынка — от массового до премиума. Если же FCA войдет в альянс Renault-Nissan, то это сильно повлияет на позиции японской марки, так как 10 из 11 мест в совете директоров будут заняты представителями FCA и Renault, пишет Automotive News Europe. На фоне ареста Карлоса Гона и общей напряженности это может привести к еще большему разладу в отношениях между руководством Renault и Nissan.
Мировые продажи группы Renault в 2018 году составили 3 884 295 автомобилей, FCA — 4 650 000 автомобилей. Совокупные продажи Renault, Nissan и Mitsubishi — 10,76 миллиона легковых машин и коммерческой техники. Ближайший конкурент — Volkswagen Group — за тот же период продал 10,83 миллиона автомобилей.
Не исключено, что слияние даст Renault доступ к североамериканскому рынку, где позиции FCA по-прежнему сильны, в то время как итальянцы смогут попытаться восстановиться в России — втором по величине рынке для французского автопроизводителя. Также FCA получит доступ к электрическим технологиям — это позволит ускорить электрификацию линейки, так как по этому показателю концерн пока отстает от своих конкурентов.
В марте один из трех крупнейших акционеров группы PSA — семья Пежо, — заявил, что готов поддержать поглощение или слияние c Fiat Chrysler Automobiles. Такое партнерство помогло бы укрепить позиции группы в Северной Америке, преимущественно за счет брендов Jeep и RAM, а в свете перезапуска Peugeot в США дало бы доступ к обширной сети дилерских центров и сервисных станций.